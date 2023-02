ManU lõi kohtumise lõpus kaks väravat ning kerkis liigatabelis teiseks

United alistas 2:0 Leeds Unitedi ning teenis tabelisse kolm punkti juurde, mis tõstis neid Manchester Cityst mööda.

80. minutil avas skoori Marcus Rashford ning viis minutit hiljem oli täpne Alejandro Garnacho. Kohtumise lisaminutitel tegi ManU veel kahel korral skoori, kuid need väravad tühistati suluseisu tõttu.

ManU on 23 kohtumisest võitnud 14. Lisaks on neil ka neli viiki ja viis kaotust. 46 punktiga ollakse teisel kohal, City jääb neist maha vaid punktiga, kuid City on pidanud kaks mängu vähem. Liidrikohal on jätkuvalt Londoni Arsenal, kes on 21 mängust võitnud 16 ning kogunud 51 punkti.

Pühapäeva õhtul kohtuvad omavahel Manchester City ja Aston Villa. City kerkib võidu või viigi korral liigatabelis uuesti teisele kohale.