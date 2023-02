Taaramäe ja Laas lõpetasid Omaani velotuuri avaetapil peagrupis

Omaani velotuuril sõitsid 147-kilomeetrise avaetapi algul teistelt ees Jeroen Meijers (Terengganu Polygon), Rodrigo Alvarez (Burgos BH) ja Said Al Rahbi (Omaani koondis). Viimasena püüti neist 16 kilomeetrit enne finišit kinni Meijers, kes sai päeva kõige agressiivsema ratturi auhinna. Päeva jooksul näitasid peagrupi ees kõige enam aktiivsust üles Soudal Quick-Step ja Astana-Qazaqstan Team. Kindla etapivõidu teenis sedapuhku Belgia meister Merlier (3:31.00), edestades kindlalt hollandlast David Dekkerit (Arkea-Samsic) ja prantslast Alex Zinglet (Cofidis).

Merlier pühendas oma võidu vaid kaks nädalat tagasi sündinud pojale Julesile. "Ma ei saakski enam õnnelikum olla. Ma olen värske isa ja see muudab tänase võidu veel erilisemaks. Viimasel kilomeetritel kaotasin ma oma mehed veidi ära, kuid leidsin nad peagi üles ja edasi oli üsna lihtne, kuid siiski alustasin sprinti natuke liiga vara. Õnneks oli mul võitmiseks piisavalt kiirust ja see andis mulle tulevikuks enesekindlust."

Paljud pilgud olid avaetapil suunatud Mark Cavendishile, kes sedapuhku lõpetas 21. kohal. Suurbritannia rattalegendi sprindirongi kuulub ka eestlane Martin Laas. "Viimased neli kilomeetrit olid väga kaootilised. Sõitsime tiimina väga hästi kokku kuni kolme kilomeetri sildini ja seejärel läksid asjad natuke nihu," rääkis Laas etapi järel. "Suutsime küll uuesti oma rongi kokku organiseerida, kuid lõpp läks ikkagi aia taha. See oli meie esimene võistlus Caviga ja põhimõtteliselt tegime alles esimese trennigi koos. Harjutamine ja harjumine võtab veel lihtsalt natuke aega."

Taaramäe lõpetas avaetapi 55. ja Laas 111. positsioonil. Pühapäeval on velotuuril kavas 174-kilomeetrine etapp, mis lõpeb 2,6-kilomeetrise tõusu otsas, millel keskmist kaldenurka 7,1%.

Hispaanias alustas hooaega Elisabeth Ebras (UAE Development Team), pälvides rohkete kukkumistega ühepäevasõidul 24. koha. Janika Lõiv (KMC MTB Racing Team) jätkas Lõuna-Aafrika Vabariigis peetaval maastikuratturite mitmepäevasõidul kolmanda kohaga.

Elisabeth Ebras pälvis 1. Clasica de Almeria (UCI 1.1) ühepäevasõidul 24. koha. 137-kilomeetrisel võistlusel sadas poole distantsist vihma. Soolovõidu teenis kanadalanna Emilie Fortin (Cynisca Cycling), kes edestas peagruppi 16 sekundiga. Kaksikvõidu viis Kanadasse Alison Jackson (EF Education-TIBCO-SVB) ning kolmanda koha teenis hollandlanna Floortje Mackaij (Movistar Team). Ebras kaotas võitjale 24 sekundiga ning sai hooaja esimesel maanteevõistlusel 24. koha.

"Väga palju kukkumisi oli ja viimasel kümnel kilomeetril jäin ka ise mitme taha," ütles Ebras peale võistlust. "Tiimi poolt esimeseks sõiduks spetsiifilisi ülesandeid ei antud. Pidin proovima tegema paar rünnakut ja lõpus aitama tiimikaaslast, kuid see plaan kukkumiste tõttu ei õnnestunud."

Janika Lõiv (KMC MTB Racing Team) pälvis koos võistkonnakaaslase Yana Belomoinaga Lõuna-Aafrika Vabariigis jätkuval maastikumaratoni mitmepäevasõidu Momentum Medical Scheme Tankwa Trek (UCI S1) kolmandal etapil kolmanda koha. Oma selget üleolekut näitasid taas Anne Terpstra ja Nicole Koller (Ghost Factory Racing – Cappuccino), kes said kolmanda etapivõidu järjest ajaga viis tundi, kaks minutit ja 43 sekundit. Ligi sajakilomeetrisel etapil teenisid teise koha Isla Short ja Caroline Bohe (Ghost Factory Racing – Flat White; 5:13.54). Kolmanda koha pälvinud Lõiv ja Belomoina said kirja aja 5:19.30.

"Kolmas päev algas meil raskelt, sest Ghosti tiimi tüdrukud panid kohe tempo peale," kirjeldas Lõiv võistluse kulgu. "Jäime maha juba kümnendal kilomeetril, kuid õnneks tuli peagi esimene laskumine, kus Yana pani kõik välja ja mina hoidsin talle silmad kinni järgi. Laskumise all olimegi teistel tüdrukutel taas järgi."

"Mõlemad Ghosti paarid läksid seejärel uuesti oma teed ja me jäime eelmiste päevade kolmanda koha tüdrukutega koos sõitma. Tegelikult sõitsime nendega päris pikalt. Nägime, et üks neist kannatab ja tal pole kõige parem päev. Lõpus kuulsime, et ta oli kolmandas joogipunktis isegi oksendanud," jätkas Lõiv. "Merino Monster tõus algas 35. kilomeetrist ja kestis kuni 73. kilomeetrini. Yana tundis end täna hästi ja läksime seal oma teed. Täitsime tõusu lõpus pudelid Coca-Colaga ja seejärel hakkas pikk laskumine."

"Laskumine oli füüsiliselt väga raske, Yana sai seal väikse augu rehvi sisse, kuid õnneks täitis "piim" selle ja saime edasi liikuda," ütles Lõiv. "Kuna sõit läks nii pikaks, siis lõpus sõitsime nagu saunas. Tunne oli, et õues on vist 40 kraadi sooja ja mul tekkis kananahk. Lisaks olid mul alates esimesest joogipunktist kuni lõpuni kõrvetised, sest spordijook ei sobinud mulle. Seetõttu peatusin igas punktis ja jõin terve sõidu ainult Coca-Colat."

Pühapäeval on mitmepäevasõidul kavas viimane etapp – 54,4 kilomeetri jooksul kogutakse ligi 1000 tõusumeetrit. Lõivul ja Belomoinal käib kokkuvõttes kolmandale kohale tihe rebimine Amy Wakefieldi ja Samantha Sandersiga (Efficient Infiniti Racing).