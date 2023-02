Paide ründaja siirdus mullu Meistrite liigas mänginud klubisse

Paide Linnameeskonna 20-aastane gambialasest ründaja Bubacarr Tambedou siirdub laenulepingu alusel mängima Moldova tippklubisse Tiraspoli Sheriff. Hooaja lõpus on Sheriffil õigus omandada Tambedou mängijaõigused

Tambedou liitus Paide Linnameeskonnaga 2022. aastal Gambia partnerklubist Real de Banjul ning lõi 18 Premium liiga mänguga seitse väravat. Esiliigas skooris Tambedou 17 mängus 16 korral. Mulluse UEFA Konverentsiliiga teise valikringi kordusmängus kindlustas just tema otsustav penalti Pärnu rannastaadionil Ararat-Armenia vastu Linnameeskonna ajaloolise edasipääsu kolmandasse eelringi.

Linnameeskonna spordidirektori Gert Kamsi sõnul tunti Tambedou vastu väljastpoolt Eestit elavat huvi juba eurosuve järel. "Kui toona enne üleminekuteakna sulgumist konkreetsete pakkumisteni ei jõutud, siis kahe hooaja vahel pöörduti nendega juba mitmest klubist. Sheriff suutis huvilistest kõige kiiremini tegutseda ja mul on hea meel, et taoline tippklubi saab järjekordseks tähiseks Linnameeskonnast järgmise sammu teinud noorte mängijate teel. Buba küpses Eestis veedetud aja jooksul taktikaliselt tublisti ning paistis silma oma tehnilise osavuse ja väravavaistuga. Soovime talle ainult edu!" rääkis Kams klubi kodulehe vahendusel.

Eelmisel hooajal Meistrite liigas mänginud Tiraspoli Sheriff on Moldova jalgpalli viimase kahe aastakümne ainuvalitseja. 26 aasta eest asutatud klubi on võitnud 20 Moldova meistritiitlit, võtnud 11 karikavõitu ning seitse superkarikavõitu.