Mehhiko jalgpallikoondis sai uue peatreeneri

Leping sõlmiti kuni 2026. aastani.

Mehhiko langes 2022. aasta lõpul toimunud jalgpalli MM-finaalturniiril alagrupist välja ega pääsenud edasi kaheksandikfinaali. Viimati ei pääsenud Mehhiko MM-il alagrupist edasi 1978. aastal. See oli ka üks põhjus, miks otsustati treenerit vahetada.

"Diego näitas üles huvi rahvusmeeskonna juhendamise vastu ja meil on hea meel selline uudis avalikustada," ütles Mehhiko rahvusmeeskonna direktor Rodrigo Ares de Parga.

"Ta on töökas mees. Ta tunneb Mehhiko jalgpalli ja ta on suurepärane taktik. Tal on suurepärane meeskonna juhtimise oskus ja me usume, et alates märtsist hakkame häid tulemusi saavutama."

"Minu jaoks pole selle riigi koondise treeneriks olemine lihtsalt mingi suvaline töö," ütles Cocca ajakirjanikele. "Võimalus aidata Mehhikol oma rahvusmeeskonda arendada on privileeg ja võimalus, mida ma ei saanud kasutamata jätta," lisas Cocca.

Cocca on varasemalt juhendanud peamiselt Mehhiko ja Argentina kõrgliigaklubisid. Ta on olnud peatreeneriks Argentina kõrgliigaklubidel Racing Club ja Rosario Central, lisaks on ta juhendanud ka Mehhiko klubisid Tijuana ja Tigres UANL.