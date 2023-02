Kahekordne temposõidu maailmameister teatas karjääri lõpetamisest

Austraallane avaldas uudise reede pärastlõunal oma sotsiaalmeedia kontol.

"Aitäh Melissa Dennisele, et toetasid mind kogu mu profikarjääri jooksul, kasvatades samal ajal kahte parimat last," kirjutas Dennis. "Ees on veel pikk hooaeg, kuid see jääb kindlasti minu viimaseks professionaalina."

Oma karjääri jooksul on Dennis võtnud 32 etapivõitu, sealhulgas kaks maailmameistritiitlit temposõidus aastatel 2018. ja 2019. Nende triumfide hulgas on ka seitse etapivõitu kolmelt suurtuurilt.

32-aastane Dennis on tulnud neljal korral ka Austraalia meistriks temposõidus. 2015. aasta veebruarist kuni maini hoidis ta enda nimel maailma rekordit tunnisõidus, kui läbis 52,491 km.

"Ma pole veel kindel, kas see on Giro või Tour," pole Dennis kindel, milline suurtuur jääb tema karjääris viimaseks. "MM-i temposõit on võistlus, mida ma tõesti tahan veel ühe korra läbida," lisas ta.