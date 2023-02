Rehvi lõhkunud Steinburg sai Hispaanias 9. koha, Pruus 26.

Teisel etapil sõitsid ratturid 80 kilomeetrit ning kohe stardist tuli tõusu ronima hakata. Mõlemad eestlased tunnistasid finišis, et algus oli nende jaoks raske. "Läks ikka väga kaua aega enne kui end käima sain," ütles Steinburg, kes lõhkus umbes 30. kilomeetril rehvi. "Teadsin, et teeninduspunkt peaks kohe-kohe tulema, seega ei hakanud parandamisel aega raiskama ja õnneks sain enamus ajast selle katkise rehviga ka sõita. Arvan, et ajalist kaotust tuli sellega umbes neli kuni viis minutit. Õnneks enesetunne paranes ja teine pool sõidust tui juba oluliselt paremini välja."

Steinburg finišeeris ajaga 4:29.27, mis andis talle üheksanda koha. Etapivõidu napsas endale Luisa Daubermann ajaga 4:06.16. Pjedestaalile mahtusid veel Janina Angela Wüst (4:12.54) ja Emilly Johnston (4:15.04).

Meeste seas võidutses Georg Egger ajaga 3:24.14. Teise ja kolmandana ületasid finišijoone Lukas Baum (3:25.30) ja Sascha Weber (3:25.30). Pruus lõpetas ajaga 3:33.49, mis andis 26. koha.

"Olin esimesel tõusul heal positsioonil, aga langesin seejärel vaikselt tahapoole. See annab ikka tunda, et on esimene start," ütles Pruus. "Esimese tunni jooksul ei leidnudki oma rütmi ja siis olid juba 20-30 meest läinud. Hiljem sain enam-vähem omas rütmis liikuma ja olin neljamehelises grupis, kus ma enamuse ajast ees tööd tegin. Päeva pikimale ja viimasele tõusule jõudes liikusin üpris kenasti, aga eesolevaid mehi kahjuks enam kätte ei saanud."

Laupäeval on mitmepäevasõidul kavas pikim, 105-kilomeetrine etapp, mis on oma olemuselt üpris tehniline, aga samas ka väga kiire.