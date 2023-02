TÄNA OTSE | Mäesuusatamise MM-il on kavas naiste kiirlaskumine

Courchevelis ja Meribelis toimuvatel mäesuusatamise maailmameistrivõistlustel on kavas naiste kiirlaskumine. Otseülekanne ETV2 kanalil ja ERR-i spordiportaali vahendusel algab kell 11.50. Võistlust kommenteerivad Helar Osila ja Sten-Mark Virro.

Stardis on kokku 29 naist, nende hulgas eestlasi ei leidu.

2022. aasta Pekingi olümpiamängudel võidutses naiste kiirlaskumises šveitslanna Corinne Suter. Teise ja kolmanda koha said itaallannad Sofia Goggia ja Nadia Delago. Neist kolmest ei tule starti Delago.

Sel hooajal juhib MK-sarjas kiirlaskumise edetabelit Goggia, kes on kogunud 480 punkti. Sloveenlanna Ilka Stuhec on 372 punktiga teisel kohal. Itaallanna Elena Curtoni hoiab kolmandat kohta ning olümpiavõitja Suter on neljas.