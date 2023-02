VAATA OTSE | Laskesuusatamise MM jätkub meeste sprindisõiduga

Stardis on 112 meest ja nende seas kolm eestlast: Rene Zahkna (stardinumber 68), Kristo Siimer (nr 78), Raido Ränkel (nr 103).

Zahkna selle hooaja sprindisõid parim koht pärineb Hochfilzenist, kui eestlane läbis mõlemad lasketiirud puhtalt ning sai 35. koha. Siimeri parim koht tuli hooaja avaetapil Kontiolahtis, kui ta sai kolme möödalasu juures 68. koha. Ränkel tegi oma parima sprindisõidu sarnaselt Zahknale Hochfilzenis, kui teenis kolme möödalasu juures 48. koha.

Sel hooajal on sõidetud viiel korral sprinti ning kõikidel kordadel on võidutsenud norralane Johannes Thingnes Bö. Lisaks Böle on kõigil viiel korral olnud pjedestaalil ka tema kaasmaalane Sturla Holm Lägreid, kes on saanud kolm kolmandat ja kaks teist kohta.

Sprindi 60 paremat pääsevad pühapäevasesse jälitussõitu.