Teppan: suure tõenäosusega me MM-il teatenaiskonda välja ei pane

MM-ile sõitvasse koondisesse kuuluvad kaksikõed Kaidy ja Keidy Kaasiku, samuti Aveli Uustalu, kuid küsimus on neljandas numbris. Jaanuaris universiaadil medaleid võitnud Mariel Merlii Pulles ookeani tagant koondisega ei liitu.

Jaanuari keskpaigas toimunud Eesti meistrivõistlustel näitas end taas heast küljest 43-aastane Tatjana Mannima. Koondise peatreener Aivar Rehemaa sõnas toona, et kogenud veteraniga tuleb arvestada.

"Eks seda peame tippspordi komisjonis arutama. Naiste viimase kohaga on seis tõesti keerulisem. Kui mõtleme seda, et tahaksime panna MM-il välja nii mees- kui ka naiskonna, siis tulemused ei valeta - Tatjanaga tuleb arvestada," lausus Rehemaa siis ERR-ile.

Kaasikute juhendaja Jaanus Teppani sõnul teatenaiskonda arvatavasti siiski ei moodustata. "Rääkisin Aivariga paar päeva tagasi. Mariel ei tule ja võib suure tõenäosusega juhtuda see, et me ei pane üldse naiste teadet välja," lausus Teppan.

Kas parem on igal juhul osaleda või paremate puudumisel loobuda? "Eks me aruta veel Aivariga, aga seda võib käsitada nii ja naa," ütles Teppan ERR-ile. "Kui välja ei tule, siis sportlasel on see väga suureks pingeks. Vaadates tulevikku, tuleb teha tarku otsuseid."

Kahe aasta eest Oberstdorfis toimunud MM-il oli Eesti (Kaidy Kaasiku, Aveli Uustalu, Keidy Kaasiku, Johanna Udras) 15 naiskonna konkurentsis 14.