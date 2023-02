Sportlastel on võimalus Tartu Ülikooli astuda eritingimustel

Konkursil osalema on oodatud tegevsportlased, kelle sporditulemused on rahvusvahelisel tasemel või kellel on väljavaade selle tasemeni jõuda.

Konkursil osalemiseks tuleb avaldus ja lisadokumendid esitada alates 20. veebruarist kuni 10. märtsini 2023.

Sportlaste eritingimused täitnud vastuvõetu on õppeaasta jooksul vabastatud õppekulude hüvitamisest nii täis- kui osakoormusega õppides. Tasuta õppekoha säilitamiseks kehtivad õppekorralduseeskirja nõuded ning õppekava tuleb täita vähemalt osakoormuse mahus (minimaalselt 30 ainepunkti õppeaastas).

Kandideerimisel tuleb avaldusel välja tuua kuni kaks Tartu Ülikooli õppekava, mille alusel soovitakse õppima asuda. Spordiklubi konkursi raames ei saa kandideerida päris kõikidele Tartu Ülikooli õppekavadele. Nimekiri võimalikest õppekavadest on toodud konkursi veebilehel.

Sisseastumise dokumendid tuleb saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile [email protected] või tuua/postitada paberil allkirjastatuna Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubisse aadressile Ujula 4, Tartu 51008. Ümbrikule märkida adressaadiks Kadri Kriisa.

Kogu info eritingimustel kandideerimise kohta on leitav TÜ ASK kodulehelt.

Eritingimustel sisseastumise info inglise keeles on leitav siit.

Konkursi tulemustest teavitatakse kandidaate e-posti teel hiljemalt 31. märtsil 2023.