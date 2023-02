Taaramäe alustas Omaanis hooaega, Lõiv LAV-is neljas

Omaani velotuuri eel esimest korda peetud ühepäevasõidul tuli 174 kilomeetri jooksul ületada kuus tõusu. Väikesest grupifinišist näitas kõige kiiremat minekut 27-aastane belglane Jenthe Biermans (Team Arkea Samsic; 4:27.48), alistades kaasmaalase Jordi Warlopi (Soudal – Quick Step) ja itaallase Andrea Venrame (AG2R Citroen Team).

Taaramäe finišeeris grupis, mis kaotas võitjale ühe minuti ja 26 sekundiga ning sai 43. koha. Teise eestlasena stardis olnud Martin Laas (Astana Qazagstan Team) tulemust kirja ei saanud. Mõlemad eestlased stardivad laupäeval algavale viiest etapist koosnevale Omani velotuurile (UCI 2.Pro), kus Taaramäe lõpetas mullu kõrgel kaheksandal kohal, aidates üldvõiduni meeskonnakaaslase Jan Hirti.

Lõuna-Aafrika Vabariigis anti maastikuratturite 88-kilomeetrisele etapile start juba kell 6.30 varahommikul, et võistlejad saaksid võimalikult palju vältida palaval keskpäeval võistlemist. Teist päeva järjest olid võidukad Anne Terpstra ja Nicole Koller (Ghost Factory Racing – Cappuccino), kelle võiduajaks mõõdeti neli tundi, kümme minutit ja 12 sekundit. Pjedestaalile mahtusid veel Isla Short ja Caroline Bohe (Ghost Factory Racing – Flat White; 4:15.08) ning Amy Wakefield ja Samantha Sanders (Efficient Infiniti Racing; 4:22.28).

Lõiv ja Belomoina lõpetasid seekord neljandal kohal ajaga kolm tundi, 24 minutit ja 46 sekundit. "Esimesed 27 kilomeetrit õnnestus meil olla koos kiiremate paaridega, kuid sealt edasi vajus tõusu peal Ghosti tugevam paar eest ära. Jäime edasi koos teistega sõitma," kirjeldas Lõiv peale etappi.

"Alates teisest joogipunktist jäime Yanaga kahekesi, sest kolm kiiremat paari olid oma teed läinud. Üritasin võimalikult palju oma paarilisele abiks olla, et jõuaksime kiiremini finišisse. Ilm oli päris kuum ja rada üsna raskete lahtiste kividega ja tõusudega. Tõusunurk ise ei olnud nii hull, aga just see, et siin pole n-ö ühte rada, kus sõita saab."

Lõiv ja Belomoina kerkisid ka üldarvestuses neljandale positsioonile. Laupäeval on kavas 98-kilomeetrine etapp, mille jooksul koguneb 2200 tõusumeetrit.