Florasse kuulunud Eesti noortekoondislane Välja hakkab esindama Levadiat

Vaatamata noorele vanusele on Välja Premium liigas mänginud juba 94 korral, löönud 20 väravat ja andnud 22 väravasöötu. Välja on tulnud ühel korral FC Floraga Eesti meistriks, kahel korral superkarika võitjaks ja ühel korral karikavõitjaks.

Nõmme Unitedis üles kasvanud ja siis Paide Linnameeskonnaga liitunud poolkaitsja on lisaks Paidele esindanud ka FC Florat ja eelmisel aastal laenulepingu alusel Tartu JK Tammekat. Nüüd kuuluvad Välja mängijaõigused FCI Levadiale, kus ta hakkab kandma mängusärki numbriga 23.

"Mul on väga hea meel liituda uue koduklubi FCI Levadiaga," sõnas Välja klubi kodulehekülje vahendusel. "Klubiga, millel on igal aastal ainult kõige kõrgemad eesmärgid. Olen väga motiveeritud ning tahtmist täis neid koos Levadiaga ellu viia."

Klubi president Viktor Levadia: "Henri Välja on meile huvi pakkunud juba siis, kui ta Paide Linnameeskonnas särama lõi. Nüüd neli aastat hiljem on see hetk käes, kui ta mängib Levadia särgis. Usume tema potentsiaali ja teeme enda poolt kõik, et Henril avaneks võimalus teha samm koondiselävele. Mul on hea meel, et klubis on ees juba tema vend, klubi kogukonnajuht Lauri Välja. Tere tulemast, Henri!"