Jäätantsu olümpiavõitjal Roman Kostomarovil amputeeriti mõlemad jalad

Sel kolmapäeval 46-aastaseks saanud Kostomarov viidi jaanuaris raskekujulise kopsupõletikuga kriitilises seisus haiglasse ning ta pandi kunstlikku koomasse. Tüsistuste tõttu on tal probleemid vereringlusega ning oli suur sepsise ehk veremürgistuse oht, seetõttu otsustasid arstid endise uisutaja mõlemad jalad amputeerida. Venemaa meedia teatel oli mees amputeerimisega nõus.

Operatsioon oli edukas, kuid on oht, et amputeerida tuleb ka tema käed. "Roman on teadvusel. Tema üldine seisund on paranemas, aga ta on endiselt intensiivravipalatis arstide pideva järelevalve all," ütles allikas TASS-ile.

Kostomarov ja Navka tulid koos kahel korral ka maailmameistriks, võitsid kolm EM-kulda ning võidutsesid kolmel korral GP-finaaletapil. Lisaks triumfeerisid nad 1996. aastal juunioride MM-il.

Roman Kostomarov ja Tatjana Navka 2014. aastal Autor/allikas: K. "bird" N./ CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons

Navka on abielus Kremli pressiesindaja Dmitri Peskoviga, Kostomarov abiellus 2014. aastal teise eduka Venemaa jäätantsija Oksana Domninaga, kes muuhulgas võitis 2010. aastal Tallinnas EM-kulla.

"Palju õnne sünnipäevaks, minu kangelane, minu tugev ja armastatud tšempion," kirjutas Domina Kostomarovi sünnipäeval. "Olen nii uhke sinu üle, sinu vapruse ja tugevuse üle! Täpselt aasta tagasi ei osanud me isegi kõige hullemates unenägudes ette näha, et selline asi võib elus juhtuda, aga nüüd, kui see juhtus, saame kõigest üle, saame kõigega hakkama. Mina usun. Jää lihtsalt elama."