Antonov siirdust Levadiast Nõmme Kalju ridadesse

Antonov on Eesti koondises pidanud 52 kohtumist, mänginud mitmetes välisklubides ning pikalt ka koduses Premium liigas.

"Olen alati mõelnud, et asjad juhtuvad, kui õige aeg on käes. Mul on eriliselt suur rõõm liituda Nõmme Kaljuga just nüüd, kui klubi tähistab 100 aasta juubelit," ütles Antonov klubi kodulehekülje vahendusel. "Meid ootab ees elamusterohke hooaeg, kus meie eesmärgid on kõrged."

"Meil on hea meeskond, suurepärased treenerid ning me töötame klubis, kus armastatakse jalgpalli. Tuleb põnev hooaeg," lisas Antonov.

Spordidirektor Argo Arbeiter ei varjanud oma rahulolu kvaliteetse jalgpalluri saabumise puhul: "Ilja on meie mängija! Antonov on Premium liigas ja piiri taga mänginud pikalt ja kandnud klubides alati põhirolli. Kogu treenerite staff tunneb nii kõrge tasemega mängija lisandumise üle ainult rõõmu."

Nõmme Kalju meeskond jätkab veebruaris treeningmängudega, et olla valmis märtsi esimesel nädalavahetusel algavaks liigahooajaks.