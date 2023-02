Lõiv sai LAV-is viienda koha, Pruus alustas hooaega Hispaanias

Kuni pühapäevani vältaval mitmepäevasõidul ootas rattureid avapäeval ees 29,4 kilomeetrit ligi 450 tõusumeetriga. Kõige kiirem oli Ghost Factory Racing – Cappuccino duo Anne Terpstra ja Nicole Koller, kes lõpetasid ajaga üks tund, 16 minutit ja 23 sekundit. Teisena ületasid finišijoone Isla Short ja Caroline Bohe (Ghost Factory Racing – Flat White; 1:16.25) ning kolmandana Amy Wakefield ja Samantha Sanders (Efficient Infiniti Racing; 1:17.46).

Lõivu ja tema ukrainlannast paarilise Belomoina ajaks mõõdeti üks tund, 18 minutit ja 20 sekundit, mis andis neile avapäeval viienda tulemuse. "Alguses vedasime, sest keegi teine ei tahtnud tööd teha. Tundsin end päris hästi ning Jana üritas mu tagarattas kinni olla," rääkis Lõiv pärast etappi. "Umbes 15. kilomeetril läksid Ghosti tüdrukud oma teed ja üsna varsti kolmanda koha paar samuti. Seejärel lasin tempot alla ja sõitsime Janale mugavas tempos koos neljanda koha paariga. Rada oli suures osas sile ning päris palju oli kruusa ja liiva. Kaks kilomeetrit enne lõppu jäime neljanda koha paarist ka maha. Loodame, et homme on rohkem tõusu."

Teisel etapil on kavas 88-kilomeetrit, mille jooksul kogutakse 1700 tõusumeetrit.

Samal ajal alustati Euroopas Hispaanias maastikuratturite mitmepäevasõiduga Mediterranean Epic (UCI SCH), mille avaetapil sõideti 29-kilomeetrine temposõit, kus tõusumeetreid kogunes 600. Eesti ratturitest on tuuril kaasa tegemas Peeter Pruus (Buff Megamo Team) ja Greete Steinburg (Cannondale Vas Arabay).

Eliitklassi meeste seas võidutses endine maastikumaratoni maailmameister Andreas Seewald ajaga 46.03. Teise tulemuse sõitis välja Krzysztof Lukasik (46.19) ja kolmanda Georg Egger (46.31). Hooaja avastardi teinud Peeter Pruus sai 15. koha ajaga 47.15.

"Enne starti ei olnud ma väga kindel enda vormis. Sel aastal on olnud veidi teistsugune ettevalmistus. Veetsin rohkem aega Eestis – suusatasin ning tegin lühemaid trenne õues ja pukil. Intensiivsust olen hoidnud siiski kõrgel," avaldas Pruus. "Tänasega olen rahul, tegin oma sõitu. Suutsin viimasel tõusul korralikult pingutada ja ei vajunud ära. Võib-olla 15. koht ei ütle palju, aga tase on siin kõva ja vahed väikesed. Eelmise aastaga võrreldes on see 11 kohta parem tulemus. Kolm päeva on veel ees. Eks ole näha, kuidas pikematel etappidel jalad on."

Eliitnaiste seas oli parim Luisa Daubermann ajaga 58.14. Teise koha teenis Janina Angela Wüst (58.28) ja kolmanda Emilly Johnston (58.59). Steinburg sai 14. koha ajaga 1:05.03. "Teadsin juba enne starti, et minu jaoks on see tõenäoliselt tuuri kõige raskem etapp – väga intensiivne, lühike ja kiire," ütles Steinburg. "Teadsin rada enam-vähem, natuke olid korraldajad seda küll muutnud. Igal juhul sai peale starti juba paari kilomeetri pärast mind kätte 20 sekundit tagant poolt startinud eelmise aasta tiimikaaslane Janina. Natuke aega sõitsin väikese vahega tema selja taga, kuid juba esimesel järsemal tõusul kadus ta eest. Jätkasin oma tempoga ning hoidsin seda lõpuni. Sain veel kätte mõned eestpoolt startinud naised. Kokkuvõttes oli minu jaoks vilets päev, aga pead norgu ei lase, sest saab ju ainult paremaks minna. Ootan järgnevaid päevi ja loodan ennast paremini tunda."

Teisel etapil tuleb ratturitel sõita 58 kilomeetrit ja 1700 tõusumeetrit. Mitmepäevasõit lõpeb pühapäeval.