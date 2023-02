TÄNA OTSE | Kes tuleb naiste sprindis maailmameistriks?

Stardinimekirjas on 96 naist, nende seas neli eestlannat: Tuuli Tomingas (stardinumber 21), Susan Külm (nr 51), Johanna Talihärm (nr 70) ja Regina Ermits (nr 92).

Tomingas on sel hooajal parimal võistlusel saanud sprindis 19. ja Külm 39. koha. Talihärm pole käimasoleva hooaja jooksul veel jälitussõitu pääsenud, parimal juhul sai ta sprindis 63. koha. Ermitsa selle hooaja parim sprinditulemus on 79. koht.

Eelmisel MM-il võitis sprindis kuldmedali norralanna Tiril Eckhoff, kes tänavu ei võistle. Selle distantsi valitsev olümpiavõitja on norralanna Marte Olsbu Röiseland (stardinumber 30), kes jättis hooaja esimesed etapid vahele ja alustas võistlemist jaanuaris.

MK-sarjas on käimasoleval hooajal sprindis võisteldud viiel korral ja selles arvestuses on liider sakslanna Denise Herrmann-Wick (nr 24), kes on saanud ka ühe sprindivõidu. Veel on sel hooajal sprindis etapivõidu saanud austerlanna Lisa Theresa Hauser (nr 20), rootslanna Anna Magnusson (nr 33), rootslanna Elvira Öberg (nr 8) ja itaallanna Dorothea Wierer (nr 13). MK-sarja üldliider on prantslanna Julia Simon (nr 11).

Sprindi 60 paremat pääsevad pühapäevasesse jälitussõitu.