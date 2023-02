Eesti Ratsaspordi Liit tunnustas Ukraina hobuste aitamiseks loodud heategevusfondi

Eesti Ratsaspordi Liit andis pidulikul galal üle auhinnad 2022. aasta parimatele sportlastele, kuid omaette välja toomist väärib möödunud aasta tegu, milleks oli eestlaste algatatud heategevusfondi Ukrainian Equestrian Charity Foundationi tegevus Ukraina hobuste aitamisel. Fond on tänaseks aidanud juba 5000 hobust.

Rahvusvaheline fond, mille juures on algusest peale olnud eestlased Tatjana ja Martin Kiilo, on aidanud sõja tõttu raskustesse sattunud hobuseid nii varjupaikadega kui ka söötade, heina, tekkide ja palju muuga. Abi andmine Ukraina hobustele jätkub, kuid fond teeb tööd ka selle nimel, et sõjas hävitatud struktuur uuesti üles ehitatud saaks.

Spordialade parimate juurde naastes kuulutati seenioride klassis parimaks takistussõitjaks Paul Argus, koolisõitjaks Grete Ayache, kolmevõistlejaks Jaagup Kallas, kestvusratsutajaks Tiina Kuusepuu ja parimaks ühehobuse kutsariks Ülar Raudsepp.

Noorte klassi parim takistussõitja oli möödunud aastal Berit Lehtsaar. Koolisõidus sai parima noorsportlase tiitli Rose Marie Skjoldby. Kolmevõistluses oli parim U25 sportlane Mari Talinurm ja kestvusratsutamise noorte klassi parim oli Eliise Laur. Juunioride klassis tunnistati takistussõidu parimaks Mia-Marleen Lanno, koolisõidu parimaks Maria Mägi, kolmevõistluse parim oli Eliise Leedmaa ning kestvusratsutamise parima juuniorsportlase auhind läks Katriin Kallele.

Samuti ei jäänud tunnustamata ka parimad poniklassi sportlased, kelleks oli takistussõidus Heidi Murel, koolisõidus Lisette Kivro, kolmevõistluses Emma-Elisa Randväli ja kestvusratsutamises Mirete Morozova. Lasteklassis oli parimaks takistussõitjaks Maria Espenberg ning koolisõitjaks Martha Jušin. Harrastajate klassi parimateks olid takistussõidus Älis-Sille Hein, koolisõidus Eliis Pääsuke, kolmevõistluses Hanna Kristin Ojaveer ja kestvusratsutamises Kaisa Kask. Parim amatööride klassi takistussõitja oli möödunud aastal Kristiina Raudnagel.

Rakendispordis said veel tunnustatud parim ühehobuse gruum Kristina Lotamõis, parim üheponi kutsar Riina Rõa ja parim üheponi gruum Age Põldaru.

Aasta parima klubi preemia viisid koju takistussõidus Ratsaklubi Ruila Tall, koolisõidus ning kolmevõistluses Tondi Ratsaspordiklubi, kestvusratsutamises Kassari Ratsamatkad ja rakendispordis Vändra Ratsaspordiklubi.