GALERII | Eesti Olümpiakomitee tunnustas 2022. aasta medaliste

EOK president Urmas Sõõrumaa rõhutas oma kõnes, et mullu võitsid ainuüksi maailmameistrivõistlustel kuldmedali 43 Eesti sportlast. Kokku tähistas mullust medalivõitu 204 sportlast.

"Kõikide võidetud medalite eest kuulub meie jäägitu lisaks sportlastele ka teie otsestele abilistele – lisaks treeneritele ka teie tugipersonalile, vanematele, sõpradele, keda me isegi ei pruugi kunagi kohata. EOK tänukiri väljendab meie tänu neile kõigile, kes ei ole täna siin, aga on alati teie seljataga," ütles Sõõrumaa.

"Sportlased on oma riigi saadikud, teie saavutuste puhul tõuseb riigilipp ja kõlab hümn. See on ainukene valdkond maailmas, milles selline au saab osaks. Loodan, et EOK 100. juubeliaastal ületate ennast, saavutades veelgi paremaid tulemusi ja kõrgemaid kohti. Olgu isiklik rekord teie eesmärgiks meie juubeliaastal!" innustas Sõõrumaa.

Vastuvõtule olid kutsutud nii olümpia- kui ka mitteolümpiaaladel maailma- ja Euroopa meistrivõistlustelt 2022. aastal medaleid võitnud täiskasvanud sportlased oma treeneritega.

Teiste seas osalesid Hiltonis toimunud üritusel näiteks MM-il pronksmedali ja EM-il hõbemedali võitnud maadleja Epp Mäe, bikiinifitnessi maailmameister ja Euroopa meister Agne Kiviselg, veemootorispordi maailmameistrid Jasmiin Üpraus, Joonas Lember, Erko Aabrams, Mattias Reinaas, Stefan Arand, Mattias Siimann, aga ka meresõudmise EM-il neljapaadi koosseisus hõbemedali võitnud Allar Raja.

Edukaid noorsportlasi tunnustab EOK neljapäeval KUMUs.