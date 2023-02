EM-finaalturniiriks valmistuv U-17 koondis sai Hispaanialt suure kaotuse

Hispaania läks poolajapausile 5:0 eduseisul, kaks väravat lõi Cristina Redondo ning ühe tabamuse said kirja Paula Comendador, Vicky Lopez ja Ainhoa Alguacil. Teisel poolajal said kahel korral jala valgeks Amaya Garcia ja Marisa Garcia, lisaks tegid skoori Alba Cerrato, Natalia Escot ja Noa Ortega.

Neidude U-17 koondise peatreener Aleksandra Ševoldajeva kirjeldas, et enne kohtumist pandi paika ülesanded, millele keskenduda: kaitseblokk, karistusala kaitsemine, palli võitmise momendid, tulemuslik survest väljatulek ja üleminekud kaitsest rünnakusse.

"Vastu vaatas pilt, et täna olid vastased meist igas elemendis üle. Ilmselt ei olnud me veel valmis murul mängima ja hispaanlased on praegu oma hooaja keskel paremas füüsilises vormis kui meie. Jäime otsustavates kahevõistlustes kaotajaks ning olime vastastest sammu võrra maas. Olime valmis, et meid võib ees oodata väga raske mäng. Võib-olla pidime aasta alguse raske õppetunni saama, et oleksime valmis mais toimuvaks finaalturniiriks. Möödunud aasta veebruaris mängisime kaks kohtumist Itaaliaga, mis mõlemad lõppesid kaotusega. See äratas meid üles ja märtsis võitime Bulgaariat ja Gruusiat, säilitades koha A-divisjonis. Saime tänasest kohtumisest Hispaaniaga kinnitust, mida peame nii individuaalselt kui ka koondisega parandama. Tase, mida suutsime eelmisel aastal näidata, nõuab veel ülesehitamist," rääkis Ševoldajeva, vahendab jalgpall.ee.

Neidude U-17 koondist ootab ees tähtis aasta: 14.–26. maini toimub Eestis U-17 neidude EM-finaalturniir ning võõrustajana on Eesti oma koha kaheksa võistleja seas juba taganud. Ülejäänud seitse koondist selguvad kevadel EM-valikturniiri teises ringis, kui finaalturniirile pääsevad A-tugevusgrupi alagruppide võitjad. Kuigi finaalturniirile on võõrustajana koht tagatud, osaleb Eesti ka teise ringi kohtumistes, minnes märtsis vastamisi Poola, Tšehhi ja Rumeenia eakaaslastega.