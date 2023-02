Selgusid Eesti spordiajakirjanduse 2022. aasta parimate tööde nominendid

Saadetud töid hindas žürii koosseisus Kristi Kirsberg (esinaine), Rasmus Kagge, Holger Roonemaa, Brit Laak (TÜ), Neeme Korv ja Kert Toobal. Fotokategoorias olid lisahindajad Raigo Pajula ja Joosep Martinson.

"Iga aastaga läheb valik ses mõttes keerulisemaks, et žanrite piirid on väga laiad – on üsna keeruline võrrelda dokumentaalfilmi podcastide sarja või üksikintervjuuga," kommenteeris Kirsberg žürii nimel. "Tugev kategooria on jätkuvalt publitsistika, kindlasti tunnustame maakonnalehtede autorite jõulist esiletõusu ja fotograafide kõrgetasemelist tööd."

"Kõige enam nurinat kostus žüriiliikmetelt uudise kategooria osas – töid oli vähe ja keskmine tase niru," lisas Kirsberg. "Muuhulgas toodi välja, et aasta viimastel päevadel ringlema läinud ja lõpuks suureks uudiseks paisunud jalgpallurite ja Valeri Karpini õhtusöögi lugu isegi ei esitatud."

2022. aasta parimate tööde nominendid (tähestikulises järjekorras):

Kirjutava pressi publitsistika: Gunnar Leheste (Delfi/Eesti Päevaleht); Peep Pahv (Delfi/Eesti Päevaleht); Martin Šmutov ja Priit Pärnapuu (Õhtuleht)

Audiovisuaalse pressi publitsistika: Ott Järvela; Steiv Silm ja Rasmus Raidla; Urmo Soonvald, Kaur Kokk, Mikk Jürjens (Delfi)

Kirjutava pressi võistlusülevaade: Kasper Elissaar (Soccernet.ee); Jaan Martinson (Delfi/Eesti Päevaleht); Märt Pilme (Pärnu Postimees)

Audiovisuaalse pressi ülekanne: Jalgpalli MM-i ülekanded ERR-is; Korvpalli EM-i ülekanded Vikerraadios; Laskesuusatamise Otepää MK-etapi ülekanded ERR-is

Kommentaar/kolumn: Ott Järvela (Soccernet.ee); Priit Pullerits (Postimees/Jooksja); Maarja Värv (ERR)

Spordiuudis: Madis Kalvet (Delfi/Eesti Päevaleht); Mart Treial (Õhtuleht); Deivil Tserp (Õhtuleht)

Spordifoto: Tairo Lutter (Postimees); Hendrik Osula; Katariina Peetson (Soccernet.ee)

Parim maakondlik lugu: Lauri Habakuk (Pärnu Postimees); Lenel Karu (Tartu Postimees); Maarius Suviste (Lõuna-Eesti Postimees)