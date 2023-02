Rootsi kaalub 2030. aasta taliolümpia korraldusõiguse taotlemist

Rootsi Olümpiakomitee kinnitas, et on huvitatud 2030. aasta taliolümpiamängude korraldusõiguse taotlemisest.

Stockholm võõrustas olümpiamänge 1912. aastal ning 1956. aastal peeti Rootsi pealinnas Melbourne'i olümpia ratsutamisvõistlused, kuna Austraalias olid hobustele liiga karmid karantiinireeglid. Seejärel on mitmel korral erinevate olümpiate korraldusõigust taotletud, aga siiani edutult.

Kolmapäeval teatasid Rootsi olümpiakomitee, Rootsi paralümpiakomitee ja Rootsi spordiliit, et on tellinud uuringu, mille eesmärk on teha selgeks, kas neil on piisav võimekus olümpia ja paraolümpia läbiviimiseks. "Meil on juba praktiliselt kõikide alade jaoks võistluspaigad olemas, aga uuring peab välja selgitama, kas ja kuidas sobivad need olümpia ja paraolümpia jaoks," kommenteeris Anders Larsson SVT-le.

Viimati kandideeris Rootsi 2026. aasta taliolümpia korraldajamaaks, kuid siis jäädi Itaaliale alla. Nüüd on aga valimisprotsessi muudetud. Esimene samm on võimalike taotlejate kohtumine rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) inimestega. "Sellel kohtumisel oli selge, et ROK-ile meeldis see kontseptsioon, millega 2026. aasta taliolümpia korraldamist taotlesime," ütles Larsson. "Meie tellitud uuring peaks nüüd välja selgitama, kas oleme valmis selle protsessiga edasi liikuma."

Rootslased loodavad, et uuring saab valmis suveks.