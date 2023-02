45. Alutaguse maraton stardib öömaratoniga

Sel aastal juba neljandat korda toimuval öömaratonil saavad suusatajad nautida 21 km ja esmakordselt ka 10 km vabatehnikasõitu. "Suusarajad on mõnusalt lumised, seega saame ka sel aastal korraldada põneva öömaratoni, kus teatud rajalõigud ja toitlustuspunktid on valgustatud küünaldega ning siin-seal saab nautida lõkkevalgust. Ülejäänud rajaosadel peab osaleja saama hakkama oma valgustusvahendi ehk pealambiga. Lisaks saavad öömaratonil osalevad spordisõbrad sel korral lõõgastuda suusatamise järgselt erinevates välisaunades ning hoolitsetud on ka muu meelelahutusprogrammi eest. Vabatehnika tähendab öömaratoni puhul otseloomulikult vabalt valitud sõiduviisi, sest rajal on olemas ka klassikajäljed. Aega üritusel ei võeta, põhirõhk on puhtalt nautimisel" kirjeldas 45. Alutaguse peakorraldaja Robert Peets.

Lisaks reede õhtul toimuvale öömaratonile toimuvad laupäeval Alutagusel 43 km ja 21 km klassikasõit ning erineva pikkusega lastesõidud.

"Viimasel paaril päeval on lund kenasti juurde sadanud ehk terve raja ulatuses on klassikajälg korralik. Tõeliselt lumine mets ootab kõiki suusasõpru Alutagusele talvemõnusid nautima," kommenteeris Peets olukorda.

Maratonile saab registreerida kuni kolmapäevani õhtuni. Samuti saab registreeruda kohapeal võistluspäeval.

Alutaguse maraton on Estoloppeti sarja teine etapp. Öömaraton toimub reedel, 10. veebruaril algusega kell 20. 43 km põhidistants toimub laupäeval, 11. veebruaril algusega kell 11 ning 21 km distants stardib kell 12. Lastesõidud algavad kell 11.15.