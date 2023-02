VAATA OTSE | Laskesuusatamise MM algab segateatesõiduga

Stardinimekirjas on 26 võistkonda, Eesti neliku stardinumber on 17. Eesti võistleb koosseisus Susan Külm, Tuuli Tomingas, Kristo Siimer ja Rene Zahkna.

Tänavu on segateade MK-sarjas kavas olnud korra – jaanuari alguses Pokljukas sai esikoha Prantsusmaa Itaalia ja Rootsi ees, Eesti lõpetas 17. kohaga.

Valitsev maailmameister ja olümpiavõitja on Norra. Segateates jagati esimesed MM-medalid 2005. aastal, kuuel korral on võidutsenud Norra, seejuures on norralased sel distantsil võitnud kolm MM-kulda järjest. Viimati ei jõudnud Norra pjedestaalile 2017. aastal, kui maailmameistriks tuli Saksamaa Prantsusmaa ja Venemaa ees. Saksamaal on ühtekokku segateatest kolm MM-kulda, Prantsusmaal ning Venemaal kaks, korra on sel distantsil maailmameistriks tulnud ka Rootsi ja Tšehhi. Eesti seni parim tulemus maailmameistrivõistlustelt pärineb 2008. aastast, kui lõpetati 11. kohal.