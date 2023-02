Saksa peatreener: ootan häid võistlusi sujuva korraldusega

Kas sellest tulenevalt on peatreeneri positsioon pigem huvitav või keeruline? "Meil on tugev tiim ja oleme saavutanud sel hooajal häid tulemusi. Nüüd kodused maailmameistrivõistlused Oberhofis - ilm on ilus ja olukord on pigem huvitav kui keeruline," vastas Kirchner ERR-ile.

"Eriti ootan häid võistlusi sujuva korraldusega, imeliste pealtvaatajatega ja et igal sportlasel läheks võistlustel hästi. Lõpetuseks, tulemuste mõttes ootame ka meie koondisele medaleid, eriti võistkonnavõistlustelt."

Oberhofis alustas kunagi laskesuusatajateed ka Kirchner ise. Kui palju on see paik aastakümnetega muutunud? "Esimene suurem muutus oli siis, kui 1984. aastal see staadion ehitati, tol ajal oli see väga väike," vastas Kirchner.

"Esimene MK-etapp toimus siin 1984 või 1985 ning esimest korda arendati seda üheksakümnendatel, eriti enne esimesi maailmameistrivõistlusi 2004. aastal. Viimasel kahel aastal oli siin veel üks suur restaureerimine. Nüüd me näeme, mis ja kuidas siin on kahe aasta jooksul ehitatud ja ma arvan, et see on väga hea võistluskoht."

Kirchner tuli karjääri jooksul individuaalselt korra olümpiavõitjaks ja kaks korda maailmameistriks, lisaks võitis veel omajagu tiitleid Saksamaa teatemeeskonnaga. 11 MK-etapivõidust üks sündis 1991. aastal ka Oberhofis.