Eesti naiste korvpallikoondis valmistub EM-valikmängudeks

Eesti korvpallinaiskond on ühe võidu ja kolme kaotusega alagrupis Kreeka ja Portugali järel ning Suurbritannia ees kolmandal kohal. Võit saadi EM-valiksarja alguses, 2021. novembris, kui kodus alistati kolme punktiga Suurbritannia.

Tollasest koosseisust on nüüd nimekirjas vaid neli mängijat. Vastane on samas jõude juurde saanud. "Suurbritannia on selles aknas päris tugev," lausus Eesti koondise ääremängija Annika Köster ERR-ile.

"Esimeses aknad, kui kodus mängisime, siis olid osad mängijad puudu, kes mängivad isegi naiste NBA-s. Kaks pikka, musta, jõulist on korvi all juures ja nad mängivad kodus, et kindlasti kerge ei saa olema."

Koondist ei saa eesliinis seekord aidata Kadri-Ann Lass ja tagaliin toetub noortele. Viimati oli naiskond koos novembris, kui mängiti Kreeka ja Portugaliga ja siis tegid koguni viis mängijat koondises eest debüüdi.

"Eks vastased teavad ka, et meie nõrgem koht on seal taga," pelgab Köster. "Pannakse surve alla, ei lastagi palliga kiiresti üle tulla. See kindlasti segab meie mängurütmi. Aga ma arvan, et tüdrukud on saanud tugevamaks ja enesekindlamaks."

Koondise üks tugisammastest Annika Köster tuli 18. detsembril Tallinna Tehnikaülikooli naiskonnaga Eesti karikavõitjaks, kuid vigastas siis ka põlve ja pole seejärel mängida saanud.

"Karikavõistlustel sain uue kõhrevigastuse, nüüd järjest olen siin neli süsti saanud põlve. Eelmine nädal ma kaasa ei teinud. Sain puhata, kuna kolmapäeval sain viimase süsti. Nüüd ma üritan end uuesti käima saada," lausus ta.

"Ma loodan, et põlv peab vastu ja läheb paremaks. Terve jaanuar on olnud poolvindumine. Tähtsad mängud on klubihooajal ka ees ootamas - viimane aeg terveks saada."

Suurbritanniaga mängib naiskond neljapäeval Manchesteris ja Kreekat võõrustab pühapäeva Tallinnas.