Eesti lumelauakrossi lootus pääseb Euroopa karikasarja

"Oktoobrikuus juuniori ikka jõudnud Mai Britiga oleme lumeleuakrossiga süvendatult tegelenud eelmise aasta kevadest. 15 aasta vanuselt on alles võimalik FIS-i võistlustest osa võtta, seega astusime rongile selle väljudes," lausus Freimuth Eesti Suusaliidu pressiteate vahendusel.

"Sellel hooajal oleme osalenud seitsmel FIS-i etapil, võisteldes koguaeg endast vanemate ja kogenumatega. Väljakutsest hoolimata on Mai Briti areng olnud väga kiire ja esimeste võistluste viimased kohad on asendumas tasapisi kohtadega 16 piirimail."

"Tema tugevuseks on kõrge rutiinitaluvus ja tahe korralikult tööd teha eesmärgiga jõuda maailma tippu," iseloomustas Freimuth. "Oma noorest east hoolimata on tal väga hästi arenenud analüüsivõime ning ta on võimeline kiirelt õppima ja oludega kohanema."

Käimasoleval hooajal on sportlasel kavas veel veel seitse starti, nende hulgas 30. märtsil toimuvad juunioride maailmameistrivõistlused. 2023/24 hooajal ootab ees 14-18 starti, kus põhirõhk FIS Junior sarjal ja kindlasti ka Euroopa karikasarjal.

Kaugemale tuleviku vaadates on 2024/25 hooajaks plaanis jõuda MK sarja ja suur unistus on kvalifitseeruda 2026. aasta taliolümpiale.