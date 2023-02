RB Leipzigi tugitala võib tähtsast mängust õilsal põhjusel puududa

Tänavu RB Lepzigi eest kõik liigamängud algusest lõpuni mänginud Ungari koondislane kuulub 2017. aastast Saksamaa luuüdi doonorite registrisse ja nüüd leiti ta olevat ühe vähki põdeva inimese jaoks sobiv kandidaat.

"Kahtlemata tahtsin teha loovutuse nii kiiresti kui võimalik. Mul on väga vähese vaevaga võimalik päästa teise inimese elu. Siin ei olnud pikka mõtlemist. Loodan, et minu panus aitab abisaajal haigusest paraneda," kommenteeris 30-aastane mängumees.

Saksamaal sündinud jalgpalluri koduklubi teeb koostööd ka rahvuslike ja rahvusvaheliste antidopinguorganisatsioonidega, kuidas antud protsessi sportlikus plaanis läbi viia. Orbani enda sõnul pole jalgpall antud küsimuses põhiline ja ta loodab, et tema eeskuju nakatab teisi.

"Ma võin muidugi Unioni mängust ilma jääda, aga isegi minu sportlike ambitsioonide juures on jalgpall teisejärguline. Need, kes mind teavad, teavad ka, et ma teen kõikvõimaliku, et kiiresti meeskonna juurde naasta."

"Ma loodan, et see motiveerib inimesi rohkem end doonoriks pakkuma. Protsess oli tõesti lihtne ja ma tunnen, et mind koheldi väga hästi. Minu juhtum näitab, et enese üles andmine on mõistlik tegu."

RB Leipzig asub Saksamaa kõrgliigas 36 punktiga neljandal kohal, Union on 39 punktiga teine ja 40 punktiga asub esimesel positsioonil suurklubi Müncheni Bayern.