Tartu võib juba kolmapäeval kindlustada Balti liiga põhiturniiri võidu

Senised omavahelised mängud on andnud edu Tartule, kel on kirjas üks 3:2 ja üks 3:0 võit. Selver/TalTech võitis esimese omavahelise mõõduvõtu tulemusega 3:2. Samuti sai Tartu meeskond detsembris 3:0 võidu karikafinaalis.

Tabelis on Tartul 53 punkti, Selver/TalTechil teisena 48 ja RTU/Robežsardze/Jurmalal kolmandana 28 punkti. Neljas on 27 punktiga Jekabpilsi Luši, viies 26 punktiga Daugavpilsi Ülikool/Ezerzeme, kuues 24 punktini jõudnud Võru Barrus Võrkpalliklubi ja seitsmes 13 punktiga Pärnu Võrkpalliklubi.

Kui Tartu peaks kolmapäeval teenima võidu, on nende edu lähima jälitaja ees 8- või 6-punktiline. Tartul jääb edasi pidada kolm ja Selveril kaks mängu ehk Selveril pole enam võimalust neist mööduda. Põhiturniiri võitja kindlustab koha Final Fouril ja ei pea seega mängima veerandfinaale. Lisaks tagab põhiturniiri võit finaalturniiri korraldusõiguse.

Bigbanki peatreener Alar Rikberg tahabki põhiturniiri võidu kindlustada. "Selles mängus on palju kaalul ja võimalus ära kindlustada põhiturniiri võit. Meie läheme täiega mängima ja loodetavasti pole meestel häälestumisega probleeme," sõnas Rikberg, kes vigastuste tõttu kõiki mehi kasutada ei saa.

"Selver on meist värskemas seisus, meil on seitsme päeva jooksul juba neljas mäng ja graafik väga tihe, mis olukorda lihtsaks ei tee. Vastane sai viimati kindla 3:0 võidu Pärnu üle ja see näitab, et ka nemad on paremasse vormi minemas," lisas peatreener.

Selver/TalTechi juhendaja Andres Toobal loodab jätkata sealt, kus Pärnu vastu lõpetati. "Meie matemaatikaga detailselt tegelenud pole, et mis peaks juhtuma, et Tartut veel kätte saada. Selge on see, et neil on eelis ses osas ja meil keeruline neid edestada. Meie viimane mäng Pärnuga homsele mõeldes väga palju ei näita, sest nad olid ikka suures hädas. Aga meie tegime seal oma asjad ilusti ära ja tahaks samamoodi jätkata. Tartu mäng annab meie hetkeseisust adekvaatsema pildi ette, sest tegu on tugevaima vastasega. Näeb ära, kui palju ja kus meil kõige enam juurde on vaja panna ja millises seisus me enne play-off'e oleme," kommenteeris Toobal.

Lisaks kohtuvad kolmapäeval kell 19.00 Jekabpilsi Luši ja RTU.