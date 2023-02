Eelmisel hooajal Vapruses mänginud ründemängija liitus Harjuga

"Harjul on kindel visioon ja identiteet, mis mulle sobivad. See on jätk koostööle, mida alustasime, kui olin 10-aastane. Siin saan optimaalse toe, et mu täispotentsiaal tuleks esile. Samuti saan Harjus mängida mulle sobivat ründavat rolli," vahendab Soccernet.ee Usta klubi sotsiaalmeediale öeldud sõnu.

"Harjus on väga head treenerid, kes oskavad mängijatele detailselt selgeks teha, mis platsil tegema peab. Usun Harju edusse ja tahan oma panuse sellesse panna," jätkas Usta, kes lõi eelmisel hooajal Pärnu Vapruse eest Premium liigas 21 mänguga neli väravat.

Harju on varasemalt kinnitanud, et uuel hooajal jätkavad meeskonnas ka Aleksandr Ivanjušin ja Andre Järva, lisaks sõlmiti hiljuti leping Reinhard Reimaaga, kes mängis eelmisel hooajal Tallinna Kalevis.