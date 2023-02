Mihkelsi meeskonnakaaslane võitis Valencia velotuuri viimase etapi, eestlane sõitis barjääridesse

Endine maailmameister Costa võttis rünnaku ette väikesest juhtgrupist viimastel kilomeetritel ning lõpujoonel õnnestus tal edestada hollandlast Thymen Arensmani (Ineos Grenadiers). Seitse sekundit hiljem finišeerinud itaallane Samuele Battistella (Astana Qazaqstan Team) ja hispaanlane Marc Soler (UAE Team Emirates) jagasid omavahel kolmanda ja neljanda koha. Viimasele etapile üldliidrina startinud Giulio Ciccone (Trek-Segafredo; +0.21) pidi leppima viienda kohaga.

Mihkels finišeeris grupis, mis jagas kohad alates 30. positsioonist. "Kolm kilomeetrit enne lõppu ütles klubikaaslane Mike Teunissen, et harjutame finišit, ta veab mind lahti. Ütlesin, et sobib ja proovime," rääkis Mihkels peale finišit. "Meie teadsime, et lõpukurv on väga kiire ja seal ei pea pidurdama, reaalsus oli midagi muud. Teunissen sai ise napilt pidama, kuid mina panin otse barjääri. Õnneks oli see pehmendusega ja ma pääsesin ühegi kriimuta."

Eestlase koduklubil on põhjust rõõmustada, sest lisaks etapivõidule teenis Costa ka velotuuri üldvõidu. Ciccone kaotas talle 16 ja britt Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) 19 sekundiga. Viimati võitis Portugali vanameister velotuuri 2017. aastal. Tänavu on Costa võitnud veel ühe võistluse, kui oli parim jaanuari lõpus Mallorcal peetud Trofeo Calvial. Mihkels lõpetas mitmepäevasõidu 76. kohal, kaotades meeskonnakaaslasele 45 minuti ja 42 sekundiga. "Suur pidupäev. Oleme kõik väga heas tujus," rõõmustas eestlane.

Prantsusmaal peetud velotuuril Etoile de Besseges – Tour du Gard (UCI 2.1) võidutses viimasel etapil, 11-kilomeetrises temposõidus taanlane Mads Pedersen (Trek – Segafredo), kelle võiduajaks mõõdeti 15 minutit ja 25 sekundit. Teise ja kolmanda koha teenisid Ineos Grenadiers tiimis sõitvad Suurbritannia ratturid Joshua Tarling (+0.08) ja Ben Tulett (+0.10).

Norman Vahtra (Go Sport – Roubaix Lille Metropole) kaotas võitjale kahe minuti ja 35 sekundiga ning sai 106. koha, Rait Ärm (Go Sport – Roubaix Lille Metropole) tulemust kirja ei saanud, kuna ületas ajalimiidi.

Mitmepäevasõidu kokkuvõttes pälvis esikoha ameeriklane Neilson Powless (EF Education -EasyPost), alistades taanlase Mattias Skelmose (Trek-Segafredo) vaid ühe sekundiga. Kolmanda koha teenis prantslane Pierre LaTour (TotalEnergies; +0.12). Vahtra sai üldarvestuses 80. koha, jäädes Powlessile alla 24 minuti ja 34 sekundiga.