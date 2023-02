Tartu Ülikool testib ameeriklasest tagamängijat

24-aastane ja 185 cm pikk Gordon liitus detsembris Leedu kõrgliigaklubi Gargždaiga. Leedus tegi Gordon kaasa neljas mängus ja parimas mängus viskas Kaunase Žalgirisele 16 punkti.

Tartu mänedžeri Robert Petersoni sõnul otsitakse leevendust tagaliini mängijate koormusele. "Arvestades, et Jalan McCloudi on viimasel ajal vaevanud jalavigastus, millest taastumine võtab aega, otsustasime turul pisut ringi vaadata, et tagamängijate koormust paremini jaotada. Selgus, et on võimalik testimisele tuua Ty Gordon, kes tegi Leedu liigas päris korralikke esitusi, aga jäi treenerivahetuse tõttu vabaks. Otsustasime Gordoni veebruarikuu mängudes testida ja sellega saame temast hea pildi ette," sõnas Peterson.

Gordon mängis ülikoolikorvpalli (NCAA) Nicholls State'is, kus ta sai eelmisel hooajal 29 mängu keskmisteks 20,8 punkti, 3,3 lauapalli ja 3,1 korvisöötu.

Eeldatavasti näeb Gordonit Tartu särgis kolmapäeval, 8. veebruaril, kui tartlased võõrustavad ülikoolide derbis TalTech/Optibeti. Kohtumine algab Tartu Ülikooli spordihoones kell 19.00.