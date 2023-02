Uibo: rekordeid ei tulnud, aga tulemused olid mõistlikud

Uibo üksikalade tulemused olid laupäeval ja pühapäeval 7,21 - 7.16 - 14.87 - 2.15 - 8,24 - 5.33 - 2.46,95, võimsa isikliku rekordi püstitanud norralasele Sander Skotheimile, kes kerkis maailma hooaja edetabelis kolmandaks, kaotas Uibo lõpuks 135 punktiga.

"Ühtegi rekordit ei tulnud, aga mõistlikud tulemused," sõnas Uibo ERR-ile. "Suhteliselt stabiilne, 1000 meetrit oli veidi raske, aga küll saab ka selle kallal kõpitseda. Tõkkejooksu ja puhta 60 vahe oli põhimõtteliselt sekund, selle võiks timmida grammi alla sekundi, üldiselt jooks oli okei. Teivashüppes tegin esimesed täishoolt hüpped pärast väli-EM-i, kui mõned tehnilised nüansid ära lihvida, saab ka võib-olla veidi kõrgemad latid ületatud."

Võistlus Tallinnas oli Uibo jaoks ka hea ettevalmistus Euroopa sisemeistrivõistlusteks, mis toimuvad märtsi alguses Istanbulis. "Selline vaheldus treeningule, võistelda mulle meeldib," tõdes Uibo. "Nädalast-nädalasse, kuust-kuusse treenides läheb suhteliselt nüriks asi. Hea vaheldus, nüüd on mõned nädalad enne EM-i jäänud."

Risto Lillemets loodab samuti reitingu põhjal Euroopa meistrivõistlustele pääseda, ehkki sel nädalavahetusel jäi tulemus oodatust tagasihoidlikumaks. Kokkuvõttes neljanda ning Eesti meistrivõistluste arvestuses teise koha saanud Lillemets kogus 5915 punkti.

"1000 meetrit oli päris äge, nelja sekundiga isiklikku rekordit parandada on väga korralik ja see toob ka naeru näole. Oli see võistlus nagu oli, sellega võib rahule jääda. Vähemalt ühe seitsmest realiseerisin ära," sõnas Lillemets.