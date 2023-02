Paides kihutati elektriliste mudelautodega

Eesti meistrivõistluste neljandal etapil saadeti Paide spordihallis rajale 54 võistlusautot, mis näitab ka ala kandepinda. Ala edukaimad on samuti Paidest - 17-aastased koolivennad Randolf Alt ja Markus Ubaleht Paide Gümnaasiumist.

"Randolf on olnud Eesti meistritiitliga mitmed korrad, ka noorteklassis. Markus ei ole veel Eesti meistritiitlit saanud, aga ta on olnud esikolmikus. Ja nad on nüüd osalenud ka rahvusvahelistel võistlustel. Käisid detsembris Poolas ja Randolfil õnnestus seal Eesti paremikus tuua ära 6. koht võistlustelt, kus olid kohal ka maailmameistrid," rääkis Paide mudeliringi juhendaja Tarmo Alt.

Elektri mudelautod on võidusõiduautode kümme korda vähendatud koopiad. Viis minutit kestval kihutamisel rajalt väljasõit arvesse ei lähe, loeb vaid kiirus. Ala juhtivaid tegijaid Randolf Alt oli sel korral ka rajameister.

"Ma olen inspiratsiooni võtnud hästi mitmetest radadest, aga just Poola rajameistrilt. Ta rääkis mulle, et rada peaks olema sujuv, hästi sujuv. Eelmisel aastal ma ei suutnud seda teha, aga nüüd sel aastal olen ma suutnud selle ilusti ära teha," rõõmustas Raldolf Alt.

Mudelautodega kihutamine pole ainult noorte ala, piloodi rollis võis näha ka palju vanemaid mehi. Oma sõidukit hooldab iga piloot ise, nooremad teevad seda koos isa või treeneriga.

"Ma saan mõelda auto seadistamise üle, inseneerida autole uusi juppe, mõelda, kuidas saada paremaks. See on selline mõnus asi, mida teha. Mu isa aitab ka autosid hooldada ja ka suvevõistlustel on boksis mehhaanik," märkis Markus Ubaleht.

Kaherattaveoliste klassi Paide etapi võitis Marcus-Mattias Vaher Väike-Maarjast, teine oli Markus Ubaleht ja kolmas Randolf Alt Paidest. Neljaveoliste esikolmikusse mahtusid Markus Ubaleht, Randolf Alt ja Rainer Ressar Tallinnast. Eesti meister selgub aprillis.