Üllatuskaotuse saanud Real andis tiitliheitluses ohjad Barcelonale

Kodumeeskond Mallorca sai mängu ainsa värava kirja 13. minutil, kui Dani Rodrigueze vasakult äärelt antud tsenderdusele läksid õhuvõitluses jaole Vedat Muriqi ja Nacho Fernandez ning pall põrkas Reali kaitsja peast kõrge kaarega enda võrku.

Real surus - eriti teisel poolajal - võimsalt, hoides palli 74 protsenti mänguajast ning sooritades 20 lööki võõrustajate nelja vastu. Tunni möödudes avanes tiitlikaitsjal suurepärane võimalus mäng viigistada, ent Mallorca väravavaht Predrag Rajkovic tõrjus karistusalas Vinicius Jr.-ile tehtud vea järel Marco Asensio penalti.

Mallorca on võitnud neli viimast kodumängu ja on tabelis 28 punktiga kümnendal kohal, viiest viimasest mängust kaks võitnud ja kaks kaotanud Realil on teisena 45 punkti. Pühapäeva õhtul raskustes Sevillaga mängival tabeliliidril Barcelonal on koos 50 silma.