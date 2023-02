Uibo sai kodusel võistlusel teise koha, norralaselt võimas isiklik rekord

Avapäeval läbis Uibo 60 meetrit 7,21-ga, hüppas kaugust 7.16, tõukas kuuli 14.87 ja hüppas kõrgust 2.15, mis asetas ta 3387 punktiga Sander Skotheimi järel teisele kohale. Avapäeva järel kaotas Uibo oma isikliku rekordi (6265) graafikule 49 punktiga.

Teist päeva alustas Uibo 60 meetri tõkkejooksu 8,24-ga, sama aja jooksis välja ka norralane; teivashüppes ületas Uibo aga 5.33 ning Skotheim 4.83, mis tähendas viimase ala eel, et eestlane oleks võiduks pidanud Skotheimi 1000 meetri jooksus edestama umbes kolme sekundiga.

Skotheim ei vääratanud ja võttis 6255 punktiga esikoha, tema varasem isiklik rekord oli 5965 punkti. Uibo kogus lõpuks teisena 6120 silma.

Sisekergejõustiku EM-normi jahtima läinud Risto Lillemetsa avapäev ebaõnnestus, kui jooksis 60 meetrit 7,04-ga, hüppas kaugust 6.86, tõukas kuuli 13.47 ja hüppas kõrgust 2.03. Teisel päeval jäid tema tulemusteks tõkete 8,10, ja teivashüppe 4.93, enne kui ta nihutas 1000 meetri jooksus isiklikku tippmarki ligi nelja sekundiga 2.38,25 peale ja kogus lõpuks 5915 punkti.

Mitmevõistluse paremusjärjestus:

1. Sander Skotheim (Norra) 6255 punkti

2. Maicel Uibo 6120

3. Edgaras Benkunskas (Leedu) 5937

4. Risto Lillemets 5915

5. Darko Pešic (Montenegro) 5853

6. Vilem Strasky (Tšehhi) 5694

7. Rasmus Roosleht 5671

8. Pawel Wiesiolek 5635

Teine päev alade kaupa:

60 meetri tõkkejooks:

Uibo läbis tõkkesprindi ajaga 8,24 ehk viis sajandikku viie aasta tagusest isiklikust rekordist aeglasemalt. Alavõidu teenis 8,07-ga tšehh Vilem Strasky, kellele avapäeval ebaõnnestunud Lillemets kaotas kolme sajandikuga. Avapäeva võitnud norralane Sander Skotheim jooksis võrdse aja Uiboga.

Viie ala järel juhib Skotheim võistlust 4498 punktiga, Uibo on 4309 punktiga teine ja leedulane Edgaras Benkunskas 4287 silmaga kolmas. Lillemets tõusis 4133 punktiga kuuendaks.

Teivashüpe:

Uibo ületas kõrgused 4.83, 5.03 ja 5.13 esimesel katsel, 5.23 alistus kolmanda sooritusega ning seejärel sai ta teisel katsel üle ka kõrgusest 5.33, mis andis talle enda rekordi graafikuga võrreldes punkte juurde.

Oma rekordvõistlusel ületatud kõrgusele sai lisa ka Skotheim, kes sai üle 4.83-st (mullu tippmarki püstitades 4.70). Lillemetsa parimaks jäi laupäeval 4.93 ületamine.

Viimase ala eel on võimsa isikliku rekordi suunas liikuval Skotheimil liidrina 5357 punkti, umbes 6200 punkti graafikus jätkava Uibo summaks on 5322 punkti, mis tähendab, et 1000 meetri jooksus peab eestlane norralasest üldvõiduks olema umbes kolm sekundit kiirem. Lillemetsal on viiendana 5022 silma.

1000 meetri jooks:

Skotheim läks kohe avaringil jooksu juhtima ning kuigi Uibo üritas norralasel kannul püsida, oli tempo tema jaoks liiga kõrge ning Skotheim võitis jooksu ajaga 2.37,82. Risto Lillemets püstitas 2.38,25-ga isikliku rekordi, Uibo oli 2.46,95-ga kuues.

Skotheim võitis rahvusvahelise mitmevõistluse lõpuks 6255 punktiga, ületades oma senise isikliku rekordi 290 silmaga. Ühtlasi asetab see norralase maailma edetabelis kolmandale kohale.

Uibo sai 6120 punktiga teise koha, neile järgnes samuti tippmargi püstitanud leedukas Edgaras Benkunskas 5937 punktiga. Risto Lillemets lõpetas võistluse 5915 punktiga.