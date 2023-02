Müncheni Bayern kaotas vähemalt ööpäevaks liidrikoha

Kevin Behrens viis Unioni 32. minutil juhtima, aga Marcus Ingvartsenil (Mainz) õnnestus 78. minutil penaltist viigistada. Seejärel vahetusest sekkunud Jordan Siebatcheu 84. minuti tabamus tõi aga 2:1 võidu pealinnaklubile.

Viies võit järjest tähendas, et Union kerkis 39 punktiga liidrikohale, aga punktiga maha jääval Müncheni Bayernil on varuks pühapäevane võõrsilmäng Wolfsburgiga. Tõsi, Bayern on aastat alustanud kolme järjestikuse viigiga.

Õhtu suurima võidu teenis tabelis kolmandat koha hoidev Dortmundi Borussia, kes sai kodus jagu Freiburgist 5:1. Seejuures jõudis oma esimese Bundesliga väravani Borussia särgis ründaja Sebastien Haller, kes alles hiljuti lõpetas vähiravi.

Seni Amsterdami Ajaxit esindanud Haller liitus suvel Borussiaga, aga treeninglaagris viibides avastati tal munandivähk ning palliplatsi asemel tuli suunduda ravile. Dortmundi klubi koosseisu naasis ta alles pärast talvepausi.

Tabelitipp: 1. Berliini Union 39 punkti (19 mängust), 2. Müncheni Bayern 37 (18), 3. Dortmundi Borussia 37 (19), 4. RB Leipzig 36 (19), 5. Frankfurdi Eintracht 35 (19), 6. Freiburg 34 (19), 7. Wolfsburg 29 (18), 8. Mönchengladbachi Borussia 26 (19).