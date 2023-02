Naiste hokiliiga tiitliheitlus muutus veelgi pingelisemaks

Kaevanduslinnas serveeris üllatuse neljandal kohal olev Tartu HK Säde, kes alistas Kohtla-Järve jäähallis liidernaiskonna HC Everesti tulemusega 4:1 (0:0, 3:0, 1:1). Väravateta lõppenud avakolmandiku järel võitsid tartlannad teise perioodi Liisbet Sugasepa kahest ja Merlin Griffini ühest väravast 3:0. Kolmandal kolmandal kolmandikul andis Maria Disko tabamus kodunaiskonnale lootust, kuid Teele Randoja kindlustas HK Sädele võidu. HC Everesti väravavaht Uljana Jeggi tõrjus mängu jooksul 37 ning HK Säde puurilukk Triinu Tuvike 25 vastaste pealeviset.

"Võitsime Everesti 4:1. Mängisime pingevabalt, kuna meil ei olnud eriti midagi kaotada. Suutsime mängida oma mängu ja oleme tulemuse üle muidugi väga õnnelikud," sõnas neljanda koha kursil liikuva HK Säde kapten Merlin Griffin.

"Mängu alguses ei suutnud me oma võimalusi realiseerida, vastane osutus täna kiiremaks ja samuti tuleb ära märkida nende suurepärast söödumängu. Meie mäng ei toiminud, Töötame vigade kallal ja püüame näidata parimat tulemust," ütles HC Everesti kapten Anna Dubkova.

Tallinna HK Roosa Panter võitis Haabersti jäähallis teist pealinna klubi HC Wolferinesi 6:1 (2:0, 2:0, 2:1) ning vähendas liidriga vahet. Võitjanaiskonna säras kapten Diana Kaareste 3+2 punktiga, ühe värava viskasid Snezhana Belyankina, Svitlana Shostak ja Teele Reede. Kirke Kulla ja Ester Talsi andsid kubki kaks väravaga lõppenud söötu. HK Roosa Panteri väravavaht Jonna Moilanen tõrjus üheksa pealeviset. HC Wolferinesil kogunes Karola Varese kontole 19 ning Elizabete Vasiljeva Dilba nimele 11 tõrjet.

"Seda mängu on raske kommenteerida, aga kui mängu võidad, siis järelikult on kõik hästi! Mul on hea meel, et Teele Reede ja Snezhana Beljankina said käe valgeks. Õppimismaterjali on kõvasti, teeme korrektuurid, et järgmine mäng veel paremini sujuks," ütles HK Roosa Panteri kapten Diana Kaareste.

"Mäng oli väga kiire ning võimalusterohke mõlemalt poolelt. Mängupilti vaadates oli see üks meie parimatest mängudest käimasoleval hooajal. Olen tüdrukute üle väga uhke," tunnistas HC Wolferinesi kapten Veronika Tiganik.

Medalinõudleja Tallinna HC Grizzlyz sai võõrsil jagu Viljandi HK-st 2:1 (0:0, 2:0, 0:1). HC Grizzlyze väravad viskasid teisel kolmandikul Marili Ärmand ja Amalia Geller (1+1), Viljandi HK tabamuse sepistas lõpukolmandikul Jana Bilorus. Mulgimaa naiskonna väravavaht Laura Puude tõrjus 24 ja külaliste Helena Liive seitse vastaste pealeviset.

HC Grizzlyze kapten Christin Lauk-Gurtovoi: "Hoolimata sellest, et vastasel oli täna vähe mängijaid rivis, suutsid nad pakkuda tugevat mängu. Oma naiskonna mänguga võib rahule jääda. Tulime võitma ja seda me ka tegime."

Viljandi HK treener Ragnar Soo: "Väga raske mäng! Naisi oli vähe ning kolm väga olulist mängijat puudu. Aga iga raske olukord kasvatab ja naised nägid, et kellegi teise peale loota pole peale iseeenda ning tuleb tegutseda ja võidelda. Seda suutsime ka teha ning väga korralik tulemus. Naised võivad uhked olla enda üle!"

PAF Naiste Hokiliiga tabeliseis: HC Everest 14 (9), HK Roosa Panter 12 (8), HC Grizzlyz 12 (9), Tartu HK Säde 10 (9), Viljandi HK 4 (8), HC Wolferines 0 (9).

Eesti meistritiitli saatust otsustav kohtumine HC Everesti ja HK Roosa Panteri vahel toimub laupäeval, 18. veebruaril kell 12.30 Kohtla-Järve jäähallis. HC Everest kindlustaks nii võidu kui viigiga Eesti meistritiitli, HK Roosa Panter tuleks automaatselt meistriks vähemalt kaheväravalise võidu korral. Juhul kui pealinna naiskond võidab ühe väravaga, siis jääb neile võimalus kindlustada kolmas järjestikune tiitel hooaja viimases kohtumises Viljandi HK vastu.

Teistes sama päeva kohtumistest astuvad vastakuti Viljandi HK – Tartu HK Säde (kell 17.00 Viljandi jäähallis) ja HC Grizzlyz – HC Wolferines (kell 19.30 Haabersti jäähalli B-hallis). PAF Naiste Hokiliiga hooaja lõpetab 25. veebruaril Haabersti hallis peetav Tallinna HK Roosa Panteri ja Viljandi HK vaheline mäng.