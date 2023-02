Saaliliiga tipus jätkavad koos FC Smsraha ja FC Cosmos

Laupäeval toimunud Eesti saalijalgpallimeistrivõistluste 14. voorus said punktilisa kõik esiviisiku meeskonnad.

Päeva avakohtumises alistas Sillamäe NPM Silmet võõrsil FC Jõgeva Wolvesi 5:2 (3:0). Avaringis olid sillamäelaste võidunumbrid 9:0.

Ka teises kohtumises olid allajääjate kaotusnumbrid viisakamad kui avaringis. Tallinna FC Cosmos alistas kodus 6:2 (4:0) Narva United FC. Avaringis olid narvalased pealinlastele kaotanud 1:13.

Päeva keskses vastasseisus tulid Raasikus platsile esimest hooaega meistriliigas mängivad Aruküla Radius ja Jõhvi FC Phoenix. Hooaja teine viik sündis numbritega 2:2 (1:1), kusjuures külalised viigistasid mängu eelviimasel minutil vähemuses mängides. Avaringis oli Radius võõrsil saanud 6:0 võidu.

Rummu Dünamo ja Tartu Ravens Futsali kohtumise avapoolajal väravaid ei löödud, kuid mängu võitsid Juhan Kondikese kolme värava toel 6:3 tartlased, kes sama vahega, kuid tulemusega 4:1 võitsid ka avaringi mängu.

Viimsi FC Smsraha võitis JK Kohila vastu avapoolaja 4:2 ja kogu mängu 9:4. Avaringis olid Viimsi meeskonna võidunumbrid olnud 6:4.

Paremusjärjestus (13-14/18): 1.-2. Viimsi FC Smsraha ja Tallinna FC Cosmos 36, 3. Sillamäe FC NPM Silmet 31, 4. Jõhvi FC Phoenix 22, 5. Tartu Ravens Futsal 21, 6. Narva United FC 16, 7. Aruküla Radius 13, 8. JK Kohila 9, 9.-10. Rummu Dünamo ja FC Jõgeva Wolves 6 punkti.

Järgmine kohtumine on saaliliigas kavas kolmapäeval Lähtel, kui 11. vooru edaslükatud mängus on vastamisi Tartu Ravens Futsal ja Aruküla Radius. 15. vooru mängud on kavas 11. veebruaril.

12. märtsini kulgevate meistrivõistluste põhiturniiri lõpuni on meeskondadel jäänud pidada 4-5 mängu. Play-off'i pääsevad kaheksa paremat meeskonda.