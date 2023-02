Järjekordse võidu võtnud Tartu Bigbank läheb oma teed

Tartu alistas kodusaalis 3:0 (25:23, 25:19, 25:12) Jekabpilsi Luši ja on kogunud 52 punkti, vahendab Volley.ee.

Bigbanki peatreener Alar Rikberg andis ohtralt mänguaega vahetusmeestele ja põhimeestele seeläbi rohkem puhkust. Resultatiivseimaks tõusis 14 punkti (+9) toonud Tamur Viidalepp, 12 silma (+8) lisas Matej Šmidl.

Tartu vastuvõtt oli 35%, rünnakuid lahendati 56-protsendiliselt, blokist saadi 4 ja servilt 8 punkti (tehti 14 viga).

Jekabpilsi edukaim oli 10 punktiga (+5) Janis Jansons. Läti klubi vastuvõtt oli 38% ja rünnak 38%, blokipunkte teeniti 4 ja servipunkte 2 (vigu tehti 7).

Laupäeval põhisidemängija Garrett Zolgita mänginud Võru Barrus Võrkpalliklubi madistas kodusaalis Daugavpilsi Ülikooli/Ezerzemega viis geimi ja sai lõpuks magusa 3:2 (25:23, 26:28, 25:22, 18:25, 15:11). Otsustavas vaatuses haaras Võru meeskond kodupubliku toel küll 7:4 edu, ent Läti klubi suutis punkti kaugusele tulla (11:10). Rohkem lätlased aga punkte ei saanudki ja geim Võrule 15:11.

Kodumeeskonda vedas tavapäraselt Matthew Slivinski, kes tõi 27 punkti (+15), John Hatch lisas 20 silma (+10). Võru meeskonna vastuvõtt oli 60% ja rünnak 46%, blokist teeniti 10 punkti ja servijoone tagant saadi 5 punkti (25 viga).

Daugavpilsi parim oli 16 punktiga (+3) Armands Rokjans. Lõunanaabrite vastuvõtt oli 55% ja rünnak 48%, blokiga saadi 12 ja serviga 1 punkt ning eksiti 16 pallingul.

Liigatabelis järgneb Tartule jätkuvalt Selver/TalTech, kel on teisena 45 punkti. Kolmas on RTU/Robežsardze/Jurmala 28 silmaga, neljandal positsioonil paikneb 27 punktiga Jekabpilsi Luši, viies on 24 punktiga Daugavpilsi Ülikool/Ezerzeme, kuues 21 punktiga Võru Barrus Võrkpalliklubi ja seitsmes 13 punktiga Pärnu Võrkpalliklubi.

Pühapäeval kell 16.00 võõrustab Tartu Daugavpilsi ja Võru kohtub kodusaalis kell 17.00 Jekabpilsiga. Kell 17.00 mängivad Tallinnas Selver/TalTech ja Pärnu Võrkpalliklubi.