Andersson jätkas Toblachis Rootsi naiste suurepärast seeriat

Murdmaasuusatamise MK-etapil Itaalias Toblachis saatis ka laupäeval edu rootslannasid, kui naiste 10 km vabatehnikasõidu võitis Ebba Andersson.

Anderssoni ainsaks tõeliseks konkurendiks oli laupäeval ameeriklanna Jessie Diggins, kes kaotas poolel võistlusmaal rootslannale 1,1 sekundiga. Poolteist kilomeetrit hiljem oli vahe aga kasvanud juba 13 sekundile ning suurenes paar kilomeetrit enne finišit ka enamale kui 20 sekundile, lõpuks edestas Andersson Digginsit 13,3 sekundiga.

Kolmas oli norralanna Ingvild Flugstad Östberg (+33,2), neljas šveitslanna Nadine Fähndrich (+37,3) ning viies ameeriklanna Rosie Brennan (+39,0):

Rootsi naised on Tour de Ski järel olnud suurepärases vormis: kuuest MK-stardist on võidetud viis, samuti on saavutatud kolm teist ja kaks kolmandat kohta. Reedese Toblachi vabatehnikasprindi võitis Jonna Sundling Maja Dahlqvisti ees.

Eestlannasid laupäeval stardis ei olnud. Naiste jaoks toimub hooaja järgmine start kolme nädala pärast Planica maailmameistrivõistlustel, kui 23. veebruaril võisteldakse klassikasprindis.