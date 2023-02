Rooba andis resultatiivse söödu, aga JYP kaotas kolmandat korda järjest

JYP võitis avakolmandiku 1:0 ja oli viimast alustades 4:3 eduseisus, aga Kasper Simontaivali ja Juuso Mäenpää väravad viimasel perioodil tõid külalismeeskonnale siiski võidu. Rooba veetis jääl 20 minutit ning andis väravasöödu JYP-i kolmandale tabamusele.

Sel hooajal on Rooba JYP-i eest jääl käinud 46 mängus, selle ajaga on ta visanud seitse väravat ning andnud kümme resultatiivset söötu.

Liigas pole JYP-i käsi paraku kuigi hästi käinud: 15 meeskonna konkurentsis ollakse 55 kogutud punktiga eelviimasel kohal. Liidriks on 89 punkti teeninud Lukko, kuigi viimasest viiest mängust on kaotatud neli ning kolm mängu vähem pidanud Tapparal on viis silma vähem.