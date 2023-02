Koduseks finaalturniiriks valmistuv neidude koondis kohtub EM-hõbedaga

Koondis koguneb Tallinnas laupäeval, 4. veebruaril ning teekonda Hispaaniasse Madridi alustatakse päev hiljem. Maavõistlusmängus lähevad Eesti neiud vastamisi Hispaania eakaaslastega, kes jõudsid 2022. aasta EM-finaalturniiril suurde finaali ning leppisid seal Saksamaaga 2:2 viiki, ent tiitlist lahutas neid penaltiseeria. Madridis peetakse kohtumine kolmapäeval, 8. veebruaril algusega kell 12.

Neidude U-17 koondist ootab ees tähtis aasta: 14.–26. maini toimub Eestis U-17 neidude EM-finaalturniir ning võõrustajana on Eesti oma koha kaheksa võistleja seas juba taganud. Ülejäänud seitse koondist selguvad kevadel EM-valikturniiri teises ringis, kui finaalturniirile pääsevad A-tugevusgrupi alagruppide võitjad. Kuigi finaalturniirile on võõrustajana koht tagatud, osaleb Eesti ka teise ringi kohtumistes.

Koondise peatreeneri Aleksandra Ševoldajeva sõnul on eesmärk viia mängijad finaalturniiriks võimalikult heasse vormi. "Saame näha, milline on mängijate füüsiline ja mänguline valmisolek praeguses ettevalmistuse etapis. Oluline on, et me suudaksime selle mängutempoga võimalikult kiiresti kohaneda – praeguses faasis ei ole mängijad paar kuud saanud sellisel tempol palliga ja pallita otsuseid teha. Mäng niivõrd tugeva vastasega on ettevalmistus märtsiks, kui meid ootavad ees valikmängud, ja maikuuks, kus peame olema nii heas vormis kui võimalik," rääkis Ševoldajeva.

Ševoldajeva on Hispaanias toimuvaks treeninglaagriks koosseisu nimetanud 18 noormängijat, kes tulevad kokku 11 erinevast jalgpalliklubist. "Tuumik on meil kindlasti praeguseks juba paigas, aga saame näha ka erinevaid mängijaid, kes on endast jaanuarikuu treeningprotsessis väga hea mulje jätnud," sõnas Ševoldajeva. Vigastuste tõttu jäävad seekordsest treeninglaagrist eemale kaitsja Annegret Kala ja poolkaitsja Egle-Eliise Kurg.

Neidude U-17 koondise koosseis treeninglaagriks ja maavõistluseks Hispaaniaga*:

Väravavahid

Liisa Liimets (04.04.2006) – Viimsi JK 13/0

Katarina Elisabeth Käpa (16.03.2006) – Tallinna FC Flora 5/0

Kaitsjad

Anna Mariin Juksar (02.06.2006) – Saku Sporting 18/0

Viktoria Toding (28.09.2006) – Tallinna FC Flora 13/0

Anni Iiris Ilisson (14.02.2007) – JK Tabasalu 10/0

Karola Purgats (06.04.2006) – Tallinna FC Flora 3/1

Diana Salamatova (16.02.2007) – Tallinna FC Levadia 3/0

Dajana Smirnova (21.03.2007) – Tallinna FC Flora 3/0

Aliset Esna (24.07.2006) – UCF Cambrils (ESP) 1/0

Poolkaitsjad ja ründajad

Jane Mirjam (28.07.2006) – Pärnu JK Vaprus 18/2

Mia-Lisette Sarapik (15.10.2006) – JK Tabasalu 18/1

Aleksandra Orlova (11.08.2006) – Tartu JK Tammeka 16/7

Vanessa Grutop (14.08.2006) – JK Tallinna Kalev 15/7

Kätrin Välba (17.08.2006) – Viimsi JK 11/1

Elisabeth Õispuu (19.11.2007) – Tallinna FC Flora 11/0

Minna-Brit Jõelaid (08.02.2007) – JK Tabasalu 6/0

Pilleriin Pohlak (09.08.2007) – FC Kuressaare 4/0

Mirtel Kalamees (16.12.2006) – FC Elva 1/0

*Mängijate võistkondlik kuuluvus on märgitud 2022. aasta seisuga

Peatreener: Aleksandra Ševoldajeva

Abitreener: Reivo Vinter

Kehalise ettevalmistuse treener: Maria Sootak

Väravavahtide treener: Mattias Traublum

Füsioterapeudid: Anette Rõõmussaar, Riina Riisik

Mänedžer: Merily Toom