Saksamaa Mastersi snuukriturniiril langes suurfavoriit konkurentsist

Robertson jäi 4:5 alla Chris Wakelinile (WS 33.). Viie partii võiduni mängitavas matšis juhtis Robertson 3:1, kuid kaotas seejärel kolm partiid järjest. 4:4 viigiseisul võitis otsustava partii Wakelin, kes pääses edasi veerandfinaali.

Wakelinil on 24. novembrist saadik käsil 16:0 võiduseeria. Robertsoni alistamine oli tema jaoks esmakordne.

60-aastane Jimmy White (WS 88.) langes samuti kaheksandikfinaalis konkurentsist, kui kaotas 2:5 Jack Lisowskile (WS 12.).

Lisaks Wakelinile tagasid reedel koha veerandfinaalis ka Junxu Pang (WS 56.), Ali Carter (WS 23.) ja Robert Milkins (WS 31.). Kõik neli veerandfinaalmängu peetakse reede õhtul algusega kell 21.00.

Veerandfinaalpaarid:

Pang - Carter

Tom Ford (WS 24.) - Kyren Wilson (WS 8.)

Lisowski - Xiao Guodong (WS 35.)

Wakelin - Milkins

Chris Wakelin's since November 24:

: 16

: 0



He beats Neil Robertson for the first time!



@discoveryplus | @Eurosport | @chris147ace | #BVEuroSeries pic.twitter.com/gik9eSu9Io