Jalgpalli maailmameister otsustas profikarjäärile joone alla tõmmata

34-aastane Özil mängis klubijalgpalli oma parimate päevade tasemel Madridi Realis ja Londoni Arsenalis. 105 mängu Madridi Reali eest teinud Özil lõi kokku 19 väravat. Arsenalis sai ta 184 mänguga kirja 33 tabamust. Saksamaa koondises tegi ta 92 mängu ja lõi nendes kokku 23 väravat.

Özil ei olnud aga tuntud väravate löömise osas, vaid pigem meisterliku sööduoskuse poolest.

Profikarjääris tegi Özil kokku 737 mängu, lõi 137 väravat ja andis lausa 261 väravasöötu.

Saksamaa koondislane mängis oma karjääri lõpuaastatel Türgi kõrgliigas. Hooajal 2021-2022 esindas ta Istanbuli Fenerbahcet ja käimasoleval hooajal mängis ta Istanbul Basaksehiri ridades.

Mesut Özil has reportedly decided to retire from professional football at the age of 34:



️ 737 games

⚽ 137 goals

261 assists

1x World Cup

4x FA Cup

1x La Liga

1x Spanish Cup winner

1x German Cup winner pic.twitter.com/mdFZsiccT5