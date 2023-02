Daisy Kudre-Schnyder võitis Euroopa MV-tel kolmanda kulla

Teise koha sai Anna Ulvensön Norrast (+1.32) ja pronksile tuli soomlanna Maria Hoskari (+3.54).

Esikümnesse jõudsid ka Doris Kudre (9. koht; +7.13 ja Epp Paalberg (10. +8.00).

Daisy Kudre-Schnyder kinnitas, et hoolimata rootslaste ootamatust eemalejäämisest pidi ta kolmanda kulla nimel pingutama ja tegema korraliku sõidu: "Ühisstardiga sõit kujunes täna minu jaoks soolosõiduks. Tegin esimesse punkti kindla teevaliku ja asusin võistlust juhtima. Kahtlemata tegi võistluse lihtsamaks see, et terve Rootsi täiskasvanute koondis ei saanud täna kõhuviiruse tõttu startida. Sellest hoolimata pidin pingutama ja tegema hea soorituse, et võita kolmas kuldmedal järjest. Tegemist on minu karjääri kõige edukama tiitlivõistlusega. Varem pole ma kolme distantsi järjest võitnud."

Meeste võistlus oli tasavägisem ning võitja selgus alles finišiheitluses. Napi poole suusa pikkuse eduga tuli kullale Jörgen Baklid Norrast ajaga 1:04.04. Tugeva lõpuspurdi teinud ja lõpumeetritel napilt norrakale alla jäänud soomlane Aapo Viippola pidi nagu lühirajalgi leppima hõbemedaliga. Pronksile tuli Nicola Müller Šveitsist (+1.44).

Eesti meeste kiireim oli taas Mattis Jaama (16. koht; +6.38). Korraliku sõidu tegi 18. koha saanud Kevin Hallop (+7.00). Andres Rõõm sai 27. ja Sander Pritsik 28. koha.

Noorte Euroopa meistrivõistlustel N-17 klassis võitis oma teise pronksmedali Anett Liisa Parts ülinapi 10-sekundilise kaotusega. Pikalt võistlust juhtinud, tegi ta kahjuks teel eelviimasesse kontrollpunkti väikse kaardilugemisvea ja temaga koos sõitnud soomlanna Sanni Hoskari pääses meie võistlejast ette. Ebaõnn tabas Partsi veel ka viimases kontrollpunktis finišisirge alguses, kus ta ei saanud suurel kiirusel sõites punktist puutevaba märget ja pidi seetõttu tagasi pöörduma, mistõttu temast möödus ka šveitslanna Nesa Schiller (+8).

Komistustest hoolimata on kahekordne medalivõit tunnistus 13-aastase tüdruku heast võistlusvormist ning võistlusnärvist ja headest eeldustest jõuda maailma tippu eelolevatel hooaegadel.

Hästi sõitis ka Mareli Vaher, kes sai samas klassis 7. koha (+1.50). Kuues koht jäi Marelil viie sekundi kaugusele.

M-17 poiste kiireim selgus fotofinišiga ning kodupubliku rõõmuks tuli taas võitjaks lätlane Ritvars Lepeskins. Teise kohaga pidi leppima soomlane Eemil Koskinen (+1) ja kolmandaks jäi Filip Mairich Tšehhist (+9).

Eesti poiste kiireim oli taas Markus Juhkam (18. koht; +11.40), Raiko Alliksaar sai 22., Alex Homin 24. ja Audun Palo 29. koha.

Juunioride maailmameistrivõistlustel läksid võidud neidude klassis Soome, kui kiireim oli Lotte Line Ekström ning noormeeste klassis Norrasse, kus kiireim oli Teodor Mo Hjelseth. Juunioride parim eestlastest oli taas Timo Kudre, kes saavutas 10. koha (+4.36). Chris Marcus Krahvi tulemus jäi kahvatuks, kuna noormees unustas stardiärevuses oma SI-pulka nullida ja kontrollida, mistõttu pöördus ta teisest punktist starti tagasi ja selle lisaringiga kaotas ligi 10 minutit (25. koht + 14.32).

N-20 klassis oli eestlannasid stardis kolm, Laura Elisabeth Lään sai 18. ja Liis Marii Kaso 22. koha. Birgit Rõõm paraku ühe märke puudumise tõttu tulemust kirja ei saanud.

Laupäeval on kavas teatesõidud kolmeliikmeliste võistkondade vahel.