Tartu Ülikooli lõpetas vigastatud leegionäriga lepingu

25-aastane Johnson tegi jaanuari keskel trennis oma käele liiga ja pidi seetõttu sel hooajal teist korda operatsioonil käima. Kuna Johnson ei jõua enne hooaja lõppu vigastusest taastuda, oli mõlemapoolne otsus leping lõpetada ja Johnson sõidab nädalavahetusel tagasi Ameerikasse.

203 cm pikkune ääremängija tegi Tartu särgis esimese ametliku mängu alles novembri lõpus, sest hooaja esimesed kuud taastus jalavigastusest. Eesti-Läti liiga üheksas kohtumises kogus ta keskmiselt 8,1 punkti ja 4,6 lauapalli. Põhja-Euroopa liiga sai ta viies mängus keskmiselt kirja 9,2 punkti ja 8,0 lauapalli.

Tartu Ülikool Maks & Mooritsa mänedžeri Robert Petersoni sõnul ei saadud Johnsonist täit sisu kätte. "Meil on kahju, et Brandoni hooaeg läks üle kivide-kändude. Kontrollmängudes näitas ta väga head minekut, aga hooaja algus läks jalavigastuse tõttu aia taha. Kui ta lõpuks mängima sai, siis tegelikult ei saanud me temast täit sisu kätte. Ei teagi, kas põhjuseks oli tervis, Euroopa mängustiil või lihtsalt esimese välisaastaga kohanemine. Kui ta nüüd jaanuaris tegi trennis süütus olukorras käele niimoodi liiga, et pidi taas operatsioonil käima, siis jõudsime ühisele arusaamisele, et kõige parem on tal koju tagasi minna. Kindlasti on temas sisu heal tasemel mängimiseks ja soovime jõudu vigastusest taastumiseks ning edasises karjääris," ütles Peterson.

Tartu meeskonda ootab laupäeval, 4. veebruaril kell 18.00 ees Eesti-Läti liiga mäng Raplas sealse Avis Utilitasega. Järgmise kodumängu peab Tartu meeskond kolmapäeval, 8. veebruaril kell 19.00 ja siis tuleb ülikoolide duellis külla TalTech/Optibet.