Balti liigas lõpeb põhiturniir ja selguvad veerandfinaalpaarid

Optibet naiste võrkpalli Balti liiga põhiturniiril on enamus võistkondadel pidamata veel kaks vooru, mis tulevad mängimisele algaval nädalavahetusel. Ühtlasi saavad pühapäeval selgeks veerandfinaalpaaride koosseisud.

Endiselt on lahtine põhiturniiri võitja saatus – TalTech/Tradehouse'il on teisena koos 40 ja Jonavos Aušrinel parimana 41 punkti, kuid TalTechil on pidamata veel üks ja leedulannadel kaks mängu. Põhiturniiri võidu eest konkureerivad veel ka kolmandal kohal paiknev Läti võistkond Riia Võrkpallikool/LU ja neljandal real asuv tiitlikaitsja Kaunase VDU. Suure tõenäosusega võtab põhiturniiri võidu Aušrine ja teise koha TalTech ning kolmanda-neljanda koha jagavad omavahel Riia Võrkpallikool/LU ja Kaunase VDU, vahendab Volley.ee.

Lahtised on ka ülejäänud Eesti võistkondade põhiturniiri lõplikud kohad. Turniiritabeli kuues võistkond Tartu Ülikool/Bigbank võib viimaste mängudega tõusta viiendaks, kuid ebasoodsad tulemused võivad tartlannad langetada seitsmendaks. Audentese SG/Noortekoondis saavutab parima stsenaariumi korral põhiturniiril kaheksanda ehk viimase veerandfinaalkoha, samuti võib Audentese SG/Noortekoondis langeda kümnendaks. Turniiritabeli viimasel kümnendal kohal paiknev Barrus/Võru Võrkpalliklubi võib teoreetiliselt püüda kaheksandat kohta.

Laupäeval kell 14.00 võõrustab TalTech Audentese SG/Noortekoondist. Tartlannad mängivad kell 18.00 Lätis Riia Võrkpallikool/LU-ga ja võrulannad samal ajal Riias turniiritabeli seitsmenda RSU/MSG võistkonnaga. Pühapäeval kell 15.00 on võõrsil mängiva Tartu esinduse vastaseks RSU/MSG, Võru võistkond kohtub kell 16.00 koduvõistkond Riia Võrkpallikool/LU-ga.