Antetokounmpo viskas võidumängus üle poole Milwaukee punktidest

Antetokounmpo viskas 54 punktist 20 neljandal veerandajal ja kogus 19 lauapalli. Ühtlasi ületas kreeklane 50 punkti piiri kolmandat korda viimase 11 mängu jooksul. Khris Middleton ja Jrue Holiday toetasid vastavalt 16 ja 12 punktiga. Kaotajate edukaim oli Norman Powell 26 punktiga.

Dallas Mavericksi staar Luka Doncic pidi nädala jooksul teist korda mängu pooleli jätma, kuid sellele vaatamata alistas Dallas (28-25) New Orleans Pelicansi (26-27) 111:106. Doncic lahkus platsilt kolmandal veerandajal, kui ta vigastas kukkumise käigus oma kanda.

