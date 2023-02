Pärnu Vaprusega liitus Eesti kõrgliiga raudvara

Tallinna FC Flora kasvandik esindas möödunud hooajal Narva Transi ja kogus statistikasse 35 kohtumisega 2981 mänguminutit, saades kirja ühe värava ja kolm väravasöötu. Enne seda esindas Aloe kolm aastat Tartu JK Tammekat, vahendab Soccernet.ee.

"Hea meel, et saime Pärnuga kokkuleppele ja saan uuel aastal selga tõmmata kollase mängusärgi. Ootan huviga koostööd treeneritetiimiga ja uute meeskonnakaaslastega ning proovin anda enda kogemusi ja teadmisi klubile edasi. Teen kõik selleks, et Pärnu fännidel, kelle olulisus klubile on suur, oleks see aasta rõõmustamiseks rohkem põhjust ja loodetavasti suudame meeskonnaga tribüünide täituvust veelgi suurendada," ütles Aloe.

Varasemalt on Vaprusega liitunud senised Pärnu mängumehed Joonas Sild ja Reimo Madissoo, eelmised kaks hooaega Tammekas mänginud Sander Kapper ja möödunud aastal Aloega Transi esindanud Martin Käos.