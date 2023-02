Prokuratuur ei alusta Manchester Unitedi mängija suhtes kriminaalmenetlust

21-aastane Greenwood arreteeriti eelmise aasta 30. jaanuaril, kui tema endine tüdruksõber avaldas ühismeedias fotod, videod ja helisalvestised sellest, kuidas Greenwood teda ründas ja seksuaalvahekorda sundis. Manchester United peatas samal päeval Greenwoodi lepingu.

Greenwoodile esitati süüdistus vägistamiskatses, kallaletungis ja kontrollivas käitumises, kuid neljapäeval teatas Ühendkuningriigi prokuratuur (Crown Prosecution Service), et jalgpalluri suhtes ei alustata kriminaalmenetlust.

"Antud juhtumis pole enam realistlikke väljavaateid süüdimõistmiseks, kuna võtmetunnistaja loobus oma ütlustest ja samuti tuli ilmsiks uusi tõendeid. Sellistel asjaoludel on meil kohustus menetlus lõpetada. Sellele vaatamata julgustame alati kõiki potentsiaalseid ohvreid enda juhtumist politseile teatama," ütles prokuratuuri pressiesindaja.

Manchester United kommenteeris: "Klubi võtab teadmiseks, et süüdistustest Mason Greenwoodi vastu loobuti. Klubi viib nüüd enne järgmiste sammude kindlaksmääramist läbi oma protsessi. Me ei anna mingeid täiendavaid kommentaare enne, kui see protsess on lõpule viidud."